Американски F-15 се разби в Кувейт, обсъжда се "приятелски огън" ВИДЕО

Американски изтребител F-15E Strike Eagle беше свален в Кувейт днес, докато конфликтът между Иран, Израел и САЩ ескалира, съобщават от CNN. Според репортажа и няколко видеоклипа в социалните медии, изтребител е започнал спираловидно да се спуска, преди да се разбие, като от единия му двигател е пламнал. Пилотът, за когото се съобщава, че е американски гражданин, обаче е в безопасност.

Подробности относно мястото и времето на инцидента не са официално потвърдени. Също така няма незабавно изявление от американските власти, което да потвърждава автентичността на видеото или да очертава обстоятелствата, довели до катастрофата.

В докладите, придружаващи клипа, се твърди, че пилотът е оцелял при инцидента.

F-15E Strike Eagle е двуфункционален изтребител, проектиран както за мисии "въздух-въздух", така и за дълбоки удари. Той разполага с усъвършенствана авионика, способност за поразяване на множество цели и може да носи разнообразни оръжия, включително прецизно насочвани боеприпаси. Конструкцията му позволява да действа ефективно при всякакви метеорологични условия и да изпълнява широк спектър от мисии, от въздушно превъзходство до наземни атаки.

Предварителни регионални доклади сочат, че инцидентът е станал близо до американска военна база в Кувейт. Някои първоначални сведения повдигат въпроса за възможността за елемент на "приятелски огън", въпреки че няма официално потвърждение в подкрепа на това твърдение.

Видеоклип, разпространяван в X, показва как пилотът на земята е обгрижван от минувачи, преди да бъде качен в задната част на превозно средство и транспортиран до неразкрито място.

Кувейтски източници, цитирани в местни медии, посочват, че пилотът не е получил сериозни наранявания.

