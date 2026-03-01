Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв

"Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е починал", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предадоха Ройтерс и ДПА.

"Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв", написа Тръмп, като добави, че това е "най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната".

Тръмп подчерта, че Хаменей "не е успял да избегне нашите разузнавателни и високотехнологични системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, които бяха убити заедно с него, не са могли да направят нищо".

Президентът на САЩ добави, че "тежките и прецизни бомбардировки" ще продължат през цялата седмица, а може би и по-дълго.

По-рано Тръмп беше казал само, че "има усещането, че Хаменей е мъртъв" и "смятаме, че това е вярна информация".

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че има много индикации, че Хаменей "вече не е между живите". Сред загиналите са командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур и иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде, както съобщиха израелските въоръжени сили. От Иран засега няма потвърждение за това.

Пакпур беше назначен на влиятелния пост миналата година. Неговият предшественик Хусеин Салами беше убит през юни 2025 г. при израелски атаки. Гвардейците на революцията се считат за елитната военна сила на Иран, значително по-мощна от редовните въоръжени сили. През последните десетилетия силите не само бяха силно въоръжени, но и разшириха своето социално и икономическо влияние, включително чрез участия в хотелски вериги и авиокомпании.

Към момента от иранска страна няма официално потвърждение за смъртта на Хаменей. Религиозният лидер играеше ключова роля във формирането на вътрешната и външната политика на Ислямската република през последните десетилетия.

Вчера САЩ и Израел започнаха широкомащабни удари срещу цели в Иран. По данни на израелската армия при атаките са били убити висши ирански представители, сред които министърът на отбраната и ръководителят на "Ислямската революционна гвардия".

Според иранския Червен полумесец при ударите са загинали над 200 души. Последваха ответни действия срещу Израел и американски военни обекти в Близкия изток, пише БТА.