Медведев "смъмри" Тръмп: Миротворецът отново показа лицето си

САЩ са само на 249 години, Персийската империя е основана преди повече от 2500 години, пише той

28.02.2026 | 14:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, смъмри президента Тръмп в събота за нападението срещу Иран и постави под въпрос устойчивостта на Вашингтон, предвид сравнително кратката история на Съединените щати в сравнение с тази на персийската цивилизация.

"Миротворецът отново показа лицето си", каза Медведев, бивш руски президент. "Всички преговори с Иран са операция под прикритие. Никой не се съмняваше в това. Никой всъщност не искаше да преговаря за нищо". 

"Въпросът е кой има повече търпение да чака безславния край на своя враг. САЩ са само на 249 години. Персийската империя е основана преди повече от 2500 години. Да видим след 100 години."

Дмитрий Медведв САЩ Русия Иран Доналд Тръмп
