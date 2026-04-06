Иран няма намерение да се предава, мирът изглежда все по-далеч

Американският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение към Техеран, че ще атакува електроцентрали и мостове, ако не освободи до утре Ормузкия проток. Иран отхвърли ултиматума и заяви, че няма да отвори протока без компенсация.

Според Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество вероятно се води индиректен диалог между САЩ и Иран с посредници.

“От тези сигнали, които досега имаме и от американска, и от иранска страна, е ясно, че няма никаква точка за постигане на разбирателство. Това означава, че е по-вероятно да се случат тези удари, с които заплашва президентът Тръмп, не виждам къде могат да се срещнат гледните им точки", коментира Димитров.

В предаването “България сутрин” той направи прогноза, че войната в Близкия изток няма да завърши скоро.

Според международния анализатор Йонко Мермерски, когато не могат да се постигнат стратегически цели чрез преговори, има тактически цели. Той добави, че пропагандата е част от всяка война. Ние я наричаме “хибридна война”.

“Имаме тактическата, в която Иран бива смазан и имаме ядрена, но дотам няма да се стигне за щастие. Европейците дори не желаем да дадем въздушно пространство за прелитане на американски самолети. Тръмп има политически гръбнак да се докара един конфликт докрай с победа", допълни Мермерски.

Пред Bulgaria ON AIR Димитров каза, че Иран няма намерение да се предава, а Тръмп има две противоположни мотивации за действие.

"Желанието му е всички да признаят, че е велик, като за целта трябва да постигне категорична победа над Иран и Иран да се предаде. Това означава, че трябва да продължи бойните действия. От друга страна цената на петрола, на горивото в САЩ нарасна значително, а това е ключов политически въпрос за всеки американски президент, което може би го тласка към това, че войната трябва да приключи по-скоро, за да се успокоят цените на петрола. Има мотивация и да продължи, и да спре", коментира Димитров.

Мермерски поясни, че Иран, ако има достъп до по-сериозни оръжия, които могат да предоставят до мишени наоколо около тях, те стават непробиваеми. "Позицията, която Иран показва като непоколебимост, е фасада, защото отвътре нещата при тях изобщо не са розови", каза международният анализатор.

"САЩ целят капитулация на Иран, което засега не е възможно, може да се наложи да действат и американските морски пехотинци в района на Персийския залив, да се премине към сухопътна операция", подчерта Димитров.

