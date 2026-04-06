Илияна Йотова: Творбите на Михаил Белчев докоснаха всеки един българин

Вицепрезидентът подчерта, че неговото изкуство и послания ще останат завинаги живи в сърцата на хората

06.04.2026 | 15:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на певеца, композитор и поет Михаил Белчев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По-рано днес съпругата на Михаил Белчев - Кристина Белчева, съобщи, че той е починал. 

Загубихме Михаил Белчев, толкова богата личност, чието многолико изкуство беляза културния живот на страната, беляза всеки един от нас. Творбите му се преживяват като лични. Дълбоката душа на славния артист, от която бликаше извор от лирика, сюжети, мелодии, песни, изразяваше емоциите ни, вдъхваше смелост и вяра в живота, в любовта, в човека, заяви президентът Йотова.

„Не остарявай, любов“ – зовът на Михаил Белчев е послание отвъд времето, подчертава президентът и посочва, че за нас, пленниците на неговия безмерен талант, забележителното му творчество никога няма да остарее. „Ще го пазим в свидните кътчета на сърцата си, защото изразява нашите най-съкровени чувства“, допълни Йотова.

По думите ѝ Михаил Белчев е успял да съгради света на общочовешкия идеал. „Ще си спомняме големия творец в тишината между песните, които ще продължим да слушаме, и в топлата прегръдка на стиховете му“, заяви президентът.

Илияна Йотова Михаил Белчев емоционално съболезнование
