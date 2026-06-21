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Обявена е пауза в преговорите между делегациите на САЩ и Иран в Швейцария

Иранската делегация е протестирала отправените по-рано заплахи от страна на Тръмп

21.06.2026 | 19:14 ч. 12
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Иранската държавна телевизия съобщава за пауза в разговорите между делегациите на САЩ и Иран, провеждащи се в Швейцария, предаде Франс прес. Преговорите за с посредничеството на Пакистан и на Катар.

Паузата се наложила поради необходимостта от консултации в рамките на делегациите. 

Според медията по време на първата сесия от преговорите, продължила 80 минути, не е говорено за иранската ядрена програма. Дискусиите са касаели спазването на протокола за съгласие между САЩ и Иран, както и ситуацията в Ливан.

Ройтерс пък съобщава, като се позовава на иранската телевизия „Прес Ти Ви“, че иранската делегация е протестирала пред американската делегация относно отправените по-рано днес заплахи от страна на Доналд Тръмп. Сега иранската делегация обмисля как да подходи след заплахите на Тръмп.

По-рано днес Тръмп заяви, че ако Иран не накара прокситата си в Ливан да спрат да създават проблеми, то той ще разпореди САЩ да възобновят ударите по Иран.

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