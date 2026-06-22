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Търговски кораб се запали в Черно море при руска атака с дронове

Убит е член на екипажа

22.06.2026 | 10:13 ч. 26
Снимка:архив, Ройтерс

Снимка:архив, Ройтерс

Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украйна, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали, заяви днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Франс прес.

"При удар с дрон избухна пожар на кораб, плаващ под панамски флаг. Един от членовете на екипажа е убит - става дума за 58-годишен готвач с египетско гражданство", написа Кулеба в комуникационното приложение "Телеграм".

Екипажът на кораба се е състоял общо от деветима души, които са с египетско, турско и индийско гражданство. Корабът вече не е в състояние да плава.

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Кулеба заяви още, че тази нощ Русия е атакувала тази нощ още два кораба, плаващи под флаговете съответно на Белиз и Палау.
(БТА)

 

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Тагове:

търговски кораб руски дрон Черно море
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