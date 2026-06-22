Лидерът на Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) Генадий Зюганов предложи на избирателния конгрес на партията конфискация на средствата на гражданите и бизнеса, депозирани в банки, за да се решат бюджетните и икономическите проблеми.

"Днес в банките има 67 трилиона ваши пари. 67 трилиона и 63 трилиона предприятия. Общо 130 трилиона. Това са три държавни бюджета. Те седят там и обогатяват банкерите", заяви Зюганов, цитиран от "Ведомости"

Според комунистическия лидер около 30 трилиона рубли могат да бъдат "намерени веднага".

"Те не се инвестират в производство, нито в каквото и да било друго - дори в победа. Този проблем може да се реши бързо и безпроблемно. И аз, ако бях на мястото на президента, щях да го реша с един-единствен указ - във военно време той има това право, бидейки върховен главнокомандващ", добави Зюганов.

Председателят на Комисията по финансовите пазари на Държавната дума, Анатолий Аксаков, определи изявленията на Зюганов като "провокация", която според него е била отправена от Украйна или Запада.

"Изключително безотговорно е да се правят подобни изявления без причина. <…> Някой умишлено използва Зюганов", каза парламентаристът пред RTVI.

Според Аксаков "просто няма смисъл" да се конфискуват депозитите на руснаците

"Парите в депозити и т.н. са ресурс за кредитиране на икономиката и за извършване на финансови операции. И ако те бъдат замразени или конфискувани, това означава лишаване на икономиката от пари, от което никой не се интересува - нито правителството, нито бизнес общността. Ето защо това е безсмислица", добави Аксаков.

Дискусиите за евентуално замразяване на спестяванията на хората в банките бяха инициирани през ноември миналата година от Андрей Зубец, директор на Института за социално-икономически изследвания на Финансовия университет към правителството на Руската федерация. Той твърди, че властите могат да прибегнат до подобна мярка поради заплахата от "неконтролируема инфлация", ако гражданите започнат да харчат средствата, натрупани в депозити. „

"Хората са натрупали огромни суми в сметките си - десетки трилиони рубли. И е взето решение за намаляване на лихвения процент. Очевидно е, че хората просто ще отидат и ще изтеглят тези пари и ще ги пуснат на пазара. След това на пазара ще започне галопираща инфлация", каза Зубец.

Елвира Набиулина, управител на Централната банка, нарече тези твърдения "абсурдни".

"Банките покриват разходите си от лихви по заеми, те са печеливши и стабилни", увери тя. Миналата година Аксаков заяви, че слухове за предполагаемо замразяване на депозити са разпространени от строителни компании, които се опитват да стимулират продажбите на недвижими имоти.