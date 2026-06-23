ОАЕ купуват съветски крилати ракети чрез Индия в подготовка за евентуален сблъсък с Иран

Обединените арабски емирства планират закупуването на свръхзвукови крилати ракети BrahMos от Индия, като част от по-широк скок в обществените поръчки за отбрана от страна на арабската държава след военните действия с Иран от края на февруари. Съобщава се, че преговорите включват и потенциалната покупка на индийската система за противовъздушна отбрана Akashteer, пише MWM. Индия изисква одобрението на Русия за продажбата на ракетата, тъй като BrahMos е разработена съвместно от двете страни, базирайки се в голяма степен на съветските технологии в крилатите ракети P-700 и P-800. Официалните описания на ракетата посочват, че BrahMos е базирана на дизайна на P-800, като Индия е имала малко технологични вложения, но е модифицирала софтуера си за интегриране в широк спектър от платформи за изстрелване в армията, флота и военновъздушните сили.

Много от определящите характеристики на BrahMos произхождат от програмите за крилати ракети от края на съветската епоха.

Цялостната му конфигурация, концепцията за задвижване с правореактивен двигател, свръхзвуковият крейсерски профил, последователността на изстрелване, аеродинамичното разположение и философията за многоплатформено изстрелване водят пряко началото си от P-800, като двете ракети имат много малки разлики помежду си. Тяхната задвижваща система, например, е почти идентична, като BrahMos е наследила съветския подход с правореактивен двигател, който ѝ позволява да поддържа скорости около 2,8–3 Маха през по-голямата част от полета си. Разработването на надеждна свръхзвукова правореактивна крилата ракета е един от най-трудните аспекти на ракетното инженерство и тази технология вече беше налична от програмата P-800, когато проектът BrahMos започна.

Основна разлика между BrahMos и P-800 е, че първата не се произвежда в Русия и следователно може да се предлага на пазара на западни държави като Обединените арабски емирства и Филипините, които по политически причини не могат да закупят въоръжение директно от Русия. Водеща причина за това е заплахата от налагане на икономически санкции или предприемане на други враждебни стъпки от държавите от Западния блок, което възпира Филипините от закупуване на множество видове руски хеликоптери, а Обединените арабски емирства - от многократно придобиване на руски изтребители през 90-те години на миналия век. Очаква се BrahMos да бъде доставян на наземни пускови установки и би могъл да осигури ефективна ударна способност срещу цели в Иран, в допълнение към използването на дозвукови крилати ракети с въздушно изстрелване, като SCALP. Въпреки че варианти на BrahMos с въздушно изстрелване са на въоръжение в индийските военновъздушни сили, оборудвайки изтребителите Су-30MKI, едномоторните леки изтребители F-16E/F и Mirage 2000-5 на Обединените арабски емирства нямат капацитета за интегриране на големите ракети.