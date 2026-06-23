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Огромно торнадо връхлетя Русия, десетки къщи са разрушени ВИДЕО

Има потрошени коли и електропроводи

23.06.2026 | 11:19 ч. 29
Огромно торнадо връхлетя Русия, десетки къщи са разрушени ВИДЕО

В Свердловска област в Русия огромен ураган нанесе щети върху домове и събори електропроводи вечерта на 22 юни. Град Кушва пострада най-много, като там беше обявено извънредно положение, съобщават от Meduza.

Според Министерството на извънредните ситуации, общо 99 частни жилищни сгради са били повредени поради лошото време, 32 са били напълно разрушени, нанесени са щети върху 25 автомобила и 15 електропровода.

16 души са ранени. Една от пострадалите, със счупена предмишница, е била хоспитализирана от Кушва до Нижни Тагил, докато останалите са получили медицинска помощ на място, съобщава ТАСС.

В града е изграден временен подслон за 50 души.

Електрозахранването в Кушва беше прекъснато. Критично важни съоръжения бяха свързани към резервни електрозахранващи системи и се очаква пълно възстановяване до вечерта на 23 юни.

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Тагове:

торнадо Русия щети Свердловска област
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