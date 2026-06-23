Огромно торнадо връхлетя Русия, десетки къщи са разрушени ВИДЕО

В Свердловска област в Русия огромен ураган нанесе щети върху домове и събори електропроводи вечерта на 22 юни. Град Кушва пострада най-много, като там беше обявено извънредно положение, съобщават от Meduza.
Според Министерството на извънредните ситуации, общо 99 частни жилищни сгради са били повредени поради лошото време, 32 са били напълно разрушени, нанесени са щети върху 25 автомобила и 15 електропровода.
🌪️ A powerful tornado tears through Russia’s Sverdlovsk region
A massive twister swept across several towns in Russia’s Sverdlovsk region, leaving more than 4,000 homes without electricity.
The hardest-hit areas were Kushva, Novaya Lyalya, and nearby settlements, where the… pic.twitter.com/zrFUmZoVWu— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026
16 души са ранени. Една от пострадалите, със счупена предмишница, е била хоспитализирана от Кушва до Нижни Тагил, докато останалите са получили медицинска помощ на място, съобщава ТАСС.
В града е изграден временен подслон за 50 души.
Електрозахранването в Кушва беше прекъснато. Критично важни съоръжения бяха свързани към резервни електрозахранващи системи и се очаква пълно възстановяване до вечерта на 23 юни.
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A powerful tornado has hit the Sverdlovsk region of Russia, leaving 15 people injured. The storm caused widespread outages, cutting off electricity to approximately 5,000 homes.#Russia #Tornado pic.twitter.com/dWaCxqKIC8— IranPress (@IranPress_eng) June 23, 2026