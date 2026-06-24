Франция отбеляза най-горещия ден откакто се водят измервания

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Франция преживя най-горещия си ден от началото на измерванията през 1947 г., съобщи националната метеорологична служба.

От миналата седмица Франция е засегната от смъртоносна гореща вълна, която нарушава ежедневието и предизвика преждевременно затваряне на най-популярните туристически забележителности в Париж – Айфеловата кула и Лувъра.

Националният температурен показател – средна стойност от дневните и нощните температури в 30 метеорологични станции – достигна 29,8°C, съобщи Meteo-France, позовавайки се на предварителни данни.

Предишният рекорд беше 29,4°C, регистриран на 25 юли 2019 г. и на 5 август 2003 г., предаде АФП.

В западната част на Франция бяха подобрени множество температурни рекорди, съобщи метеорологичната агенция.

Франция също преживя най-топлата си нощ от 22 юни срещу 23 юни.

Националният температурен показател достигна 21,6°C според предварителни данни, измерени тази сутрин. Предишният рекорд беше 21,4°C, поставен на 25 юли 2019 г.

Според данни на Meteo-France от 52-те горещи вълни, регистрирани в цялата страна от 1947 г. насам, 35 са настъпили от 2000 г. насам, а 27 – от 2011 г. насам.

Учените свързват увеличената им честота с климатичните промени, причинени от човека.