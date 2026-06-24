Горещите вълни прекъсват тока в Европа: Кои държави са най-застрашени?

Енергийната мрежа на Европа е поставена на изпитание докато континентът е обгърнат от третата си гореща вълна за годината.

Западна Европа се готви за потенциално рекордни жеги, а синоптиците предупреждават, че температурите може да достигнат парещите 43°C в Средиземно море. Франция вече е поставила повече от половината от своите 96 департамента под "червен код", сигнализирайки за опасност за живота и призовавайки гражданите да избягват пряка слънчева светлина и да проявяват "абсолютна бдителност".

От другата страна на Ламанша, Метеорологичната служба на Обединеното кралство предупреждава, че дневните температури в южната част на Англия могат да достигнат 38°C през следващите дни, заедно с "опасни" тропически нощи (където температурата никога не пада под 20°C за 24-часов период).

Германия, Испания, Португалия и Швейцария също очакват високи температури, които започват да представляват проблем в ежедневието.

В цяла Европа стотици училища са затворени, докато влаковите услуги в оживени градове като Париж и Брюксел са намалени, за да се намали рискът от аварии. Парижкият фестивал Fête de la Musique се проведе през уикенда, но правителството забрани на гостите да пият алкохол на обществени места, за да намали риска от дехидратация.

Но има и друга жертва на екстремните горещини, която повечето хора не вземат предвид: електричеството, пише Euronews.

Как покачващите се температури влияят на енергийната мрежа на Европа

Европа често е свидетел на скок в потреблението на електроенергия по време на горещи вълни поради повишеното търсене на охлаждане. Всъщност, охлаждането на пространствата, което е предимно с климатици (AC) и вентилатори, е консумирало около 7% от световната електроенергия през 2022 г.

"Светът се пече в екстремни горещини, което води до по-високо търсене на охлаждане", предупреди Международната агенция по енергетика (IEA) още през 2023 г. "Рекордно високите температури подхранват търсенето на климатици и водят до скокове в търсенето на електроенергия - което може да доведе до порочен кръг от увеличени емисии на парникови газове, които от своя страна правят света още по-горещ."

По време на горещата вълна в началото на лятото на 2025 г. Франция регистрира вечерен пик на електроенергията с 25% над средното за извънсезонния период поради, въпреки че страната има относително нисък брой притежавани климатици.

Кои страни ще видят най-големите скокове в търсенето на електроенергия?

Уебсайтът за сравнение на цени Compare the Market анализира 85 страни, представляващи около 90% от световното потребление на електроенергия, за да разбере как се променя търсенето на електроенергия през месеците с екстремни температури.

Проучването сравнява търсенето през най-горещите 10% от месеците във всяка страна с търсенето през месеците с нормални температури.

Изследователите установиха, че Гърция е на първо място в световен мащаб, като търсенето на електроенергия се е увеличило с 38,62% по време на периоди на екстремни горещини. Това се равнява на допълнителни 143,08 kWh на човек на месец при екстремни горещини. Черна гора е на второ място с ръст на търсенето от 22,49%, следвана от Турция (21,91%), Хърватия (17,76%), Италия (14,22%) и Испания (8,86%).

Европейски страни с най-дълги годишни прекъсвания на електрозахранването

Когато общото търсене на електроенергия надвиши наличния производствен капацитет или физическите граници на електропреносната мрежа, това може да доведе до спад на електрическата честота на системата, причинявайки прекъсване на електрозахранването.

Използвайки данни за прекъсванията от последните пет години, Compare the Market анализира и средната продължителност и прогнозните разходи за домакинствата, свързани с прекъсвания на електрозахранването, в избрани страни.

Сред анализираните европейски страни, Унгария регистрира най-дългата средна продължителност на прекъсванията - 2,92 часа годишно, следвана от Словения с 2,16 часа и Гърция с 1,63 часа.

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"Въпреки че Италия има по-кратка средна продължителност на прекъсванията от Гърция, голямата ѝ домакинска база означава, че тя отчита най-високите общи прогнозни годишни разходи за домакинствата сред посочените европейски страни", се казва в проучването. "Прекъсванията на електрозахранването в Италия се оценяват на около 154,7 милиона евро годишно, следвани от Полша със 152,1 милиона евро."

Тези цифри идват от стандартно предположение за "стойност на загубеното натоварване", използвано в енергийната икономика за оценка на разходите при липса на електричество (например разваляне на храна, загуба на отопление/охлаждане, прекъсване на интернет връзката и общи неудобства). Това не се основава на местните цени на електроенергията.

Могат ли възобновяемите енергийни източници да спасят напрегнатата европейска мрежа?

През юни и юли миналата година Европа преживя гореща вълна, при която температурите достигнаха 40°C, което доведе до увеличение на дневното търсене на електроенергия с до 14%. Това, в комбинация с прекъсванията на топлоелектрически централи, доведе до двукратно до трикратно увеличение на средните дневни цени на електроенергията.

Според енергийния мозъчен тръст Ember обаче рекордното производство на слънчева енергия в ЕС е помогнало за поддържане на стабилност на електрозахранването на фона на скока в търсенето.

"В пиковите дни на горещата вълна слънчевата енергия е доставяла до 50 GW електроенергия само в Германия, генерирайки 33-39 процента от електроенергията на Германия", заявява Ембер. "Германия разполага с 14 GW батерийно съхранение и 10 GW помпено-акумулираща енергия, което е помогнало за съхранението на част от слънчевата енергия, която да се използва, когато слънцето залезе."