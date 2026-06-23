Европа в гореща хватка: Франция спря ядрен реактор заради жегата от 46°C СНИМКИ

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Горещ купол тегне над Европа от няколко дни насам, като в някои части на континента температурите стигат до психологическите 46°C, като смъртните случаи се увеличават, а рискът от бедствия също.

Скокът в температурите се дължи на маса горещ въздух, движеща се на север от Сахара, подхранвана от силна система за високо налягане, известна като "Африкански антициклон“.

Метеоролозите казват, че системата създава така наречения "топлинен купол“, който задържа горещия въздух над Западна и Централна Европа и позволява на температурите да се покачват ден след ден.

Случаи на удавяне

Във Франция 40 души трагично са се удавили, докато са търсили облекчение от жегата от 18 юни, според Себастиан Льокорню, министър-председателят на страната, който добави, че смъртните случаи са настъпили главно сред млади хора.

Днес той ще проведе кризисна среща, за да обсъди екстремното време, което е поставило страната на колене.

Правителствената служба за спешно реагиране предупреди хората да не се опитват да се охлаждат в неконтролирани зони като езера и реки след смъртните случаи от удавяне през уикенда, сред които и 13-годишно момиче.

По подобен начин в Германия скок в смъртоносните инциденти при плуване доведе до пет смъртни случая през уикенда. Двама мъже на 20 и 22 години се удавиха в езера в Бавария, а 79-годишна жена почина в Балтийско море. Други фатални инциденти при плуване са станали в езера в Бранденбург и Северен Рейн-Вестфалия.

Гръмотевични бури

А във Великобритания гръмотевични бури и проливни дъждове предизвикаха широко разпространени смущения в цяла Великобритания днес, след като около 3000 мълнии удариха Лондон само за два часа.

Силна лента от бури премина през Южна Англия през нощта, причинявайки внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването и смущения в пътуванията, преди Великобритания да се подготви за това, което може да се превърне в един от най-горещите дни, регистрирани някога във Великобритания по-късно тази седмица.

Очаква се бурите да отстъпят място на високи температури, тъй като топлинният купол се изгражда в Западна Европа, като синоптиците предупреждават, че Великобритания може да преживее най-горещия юнски ден в историята си.

Изключен ядрен реактор

Франция изключи реактор в атомна електроцентрала близо до Тулуза, защото охлаждащата вода, изтеглена от близката река, се е затоплила твърде много.

Атомната електроцентрала Голфеш близо до Тулуза се охлажда от река Гарона, но водата се е затоплила над безопасното ниво от 28°C.

Очаква се екстремните температури да се задържат поне до четвъртък, като е възможно условията да се засилят с напредването на седмицата.

Парижки служители предупредиха хората да избягват пътувания. "Транспортната мрежа е подложена на сериозно натоварване в периоди на екстремни горещини. Железопътните линии не могат да издържат на температури над 50 градуса“, ​​каза пред журналисти ръководителят на района на Голям Париж Ил дьо Франс, Валери Пекрес.