Девет жертви взе горещата вълна във Великобритания

Във Великобритания най-малко девет души загинаха, след като попаднаха в затруднено положение във водоеми по време на рекордната гореща вълна тази седмица.

Седем от фаталните инциденти са с деца и тийнейджъри. Последният от тях е с 12-годишният Джуниър Слейтър, който почина, докато плуваше с приятели в река Рибъл, предаде кореспондентът на БНР.

Причината много хора да търсят спасение във водоеми са високите температури, като през май бяха счупени рекордите в много части на страната. Температурите достигнаха 35 градуса.

Освен младите хора има регистрирани още два смъртни случая на плажове на 72-годишна жена и на мъж около 60 години, получил сърдечен удар при опит да помогне на двама членове на семейството му, изпаднали в затруднено положение.

Свързани статии Седем смъртни случая, свързани с горещата вълна във Франция

Смъртни случаи при влизане във вода при високи температури има регистрирани и на съседния остров Ирландия. Националната служба за безопасност на водите предупреди за "много реалния риск" от плуване в открити води по време на горещата вълна, защото температурите в британските води все още са "много зимни".

Междувременно от националното здравеопазване на Англия съобщиха, че само в понеделник е имало над 20 000 посещения на страницата му със съвети за топлинен удар в сравнение с 488 в предходния понеделник.

Горещото време доведе и до проблеми с водоснабдяването, като хиляди хора в графство Кент бяха призовани да използват вода само за "насъщни нужди".