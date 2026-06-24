Двама души починаха заради горещините в Испания

Горещата вълна отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, предаде кореспондентът на БНР.

В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

В Страната на баските 90-годишен мъж е починал в старчески дом в Биская също заради топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури.

В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила 427 спешни случая, свързани с жегата през последния месец.

Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускоа в Страната на баските.

Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни.