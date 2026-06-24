Украйна или битката за приобщаването на най-голямата армия в Европа към ЕС

Украйна започна дългия си път извън сянката на Русия и към Европа на историческия площад „Майдан“ в Киев. През 2014 г. над 100 протестиращи бяха убити и над 1 000 ранени на барикадите на „Майдан Незалежности“, докато изискваха край на злонамереното влияние на Москва, пише The Telegraph. Около 12 години по-късно и след една инвазия повече от 100 000 души загинаха в борбата за свобода. А сега ЕС даде зелена светлина на Украйна да започне официални преговори за членство с правителството на Володимир Зеленски. Това е стъпка, която някога беше немислима, по дългия и труден път на дълбоки реформи и болезнени проверки на фона на дипломация с висок залог и екзистенциална война.

По-рано тази година, на фона на надеждите, че може да бъде сключено мирно споразумение между Украйна и Русия, САЩ оказаха натиск върху ЕС да ускори процедурата по кандидатстването на Украйна за членство.

Очакваше се предполагаемото мирно споразумение да предвижда присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г., което би било невъзможно, ако бяха спазени обичайните правила – целият процес може да отнеме повече от десетилетие.

ЕС не можеше да бъде възприет като пречка за мирното споразумение, затова длъжностните лица обмисляха възможни решения.

Те се спряха на "обратно разширяване", което на практика даваше на Украйна членство само на хартия, а правата и задълженията щяха да бъдат допълнени впоследствие, след като Украйна завърши необходимите вътрешни реформи.

Това беше изключително неприятно за държавите-членки, които не искаха никакви преки пътища към членството.

ЕС нямаше намерение да предостави на Украйна членство в ЕС след протестите на Майдана, които доведоха до падането на прокремълския президент Виктор Янукович през февруари 2014 г. Вместо това ЕС подписа договор и споразумение за свободна търговия с Киев, които бяха далеч от пълноправно членство в блока.

Нахлуването на Владимир Путин през 2022 г. промени нещата. Четири дни след като танковете му пресякоха границата, украинският президент Зеленски подаде заявление за присъединяване към ЕС.

Но правителствата на ЕС не са готови да нарушат правилата, дори ако мнозина в Брюксел признават, че украинците са загинали, за да не се налага това да се случи с европейците.

Европейската комисия иска Украйна да предприеме реформи за борба с корупцията,

да гарантира независимостта на съдебната система и да се приведе в съответствие с цялото законодателство на ЕС в областта на финансите, единния пазар и селското стопанство преди присъединяването.

Големи части от законодателството на ЕС трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Финансите и бюджетите трябва да бъдат внимателно проучени от Брюксел.

Официалните преговори за членство, които получиха зелена светлина, ще бъдат разделени на шест "клъстера", като се започне с преговори за демокрацията и върховенството на закона, целящи да предпазят Украйна от изпадане в авторитаризъм.

Всеки клъстер трябва да бъде приключен, преди Украйна да може да направи следващата стъпка към членството – и всичко това в условията на война.

А Украйна представлява повече трудности в сравнение с другите кандидатки за членство в ЕС – например, никой не знае къде ще бъдат окончателните ѝ граници.

Нейният значителен селскостопански сектор би бил предимство за ЕС, но също така представлява главоболие за селскостопанските субсидии на блока, които се основават на площта на земеделските земи.

С население от цели 39 милиона души Украйна би имала реално влияние върху изготвянето на политиките на ЕС, което не всички държави-членки биха приветствали.

Свободата на движение би могла да доведе до „изтичане на мозъци“ на украинци към блока, където те биха могли да претендират за социални помощи и други обезщетения.

Освен това има и значителните разходи за следвоенно възстановяване, оценявани на 445 млрд. лири, както и въздействието върху фондовете за кохезия на ЕС, предназначени за повишаване на жизнения стандарт в целия блок.

Киев има много какво да предложи на ЕС,

не на последно място – защитна стена срещу по-нататъшна руска агресия. Страната разполага с по-голяма армия от която и да е от европейските си съюзници, високоразвита отбранителна промишленост и експертиза в областта на дроновете и военното дело, която е много търсена в Европа, която се впуска в надпревара за превъоръжаване.

Но процесът на присъединяване може да бъде забавен или провален във всеки момент, както се случи, когато Виктор Орбан, като министър-председател на Унгария, наложи вето върху официалното започване на преговорите за членство.

Преди заседанието на Европейския съвет германският канцлер Фридрих Мерц написа, че разширяването е „геополитическа необходимост“, но ще отнеме твърде много време.

Зеленски продължи да изисква ускорено членство.

Многобройни дипломатически източници посочиха Мадяр като причината, поради която не беше постигнат по-нататъшен напредък по време на дебата за членството, който продължи няколко часа.

Те заявиха, че той е трябвало да се справи с недоволството на Зеленски и Украйна сред унгарците, подкрепили Орбан.

Но Унгария не е сама. Полша и Словакия се присъединиха към хор от държави, изразили загриженост относно ниската обществена подкрепа за разширяването по време на разговорите между посланиците на ЕС преди срещата на върха.

Проучване на аналитичния център „Европейски съвет за външни отношения“ разкри, че мнозинството от избирателите в Унгария, България, Австрия, Германия и дори Естония – един от най-верните съюзници на Украйна – смятат, че разширяването на ЕС на изток е лоша идея.