Как ЦРУ помогна за изграждането на разузнавателното предимство на Украйна

След като завземането на Крим от Русия през 2014 г. разкри дълбоки слабости в украинските разузнавателни служби, Киев се впусна в продължило десетилетие усилие за реформиране на институциите, компрометирани от корупция, руска инфилтрация и наследството от съветската епоха. С подкрепата на тясното сътрудничество с ЦРУ агенции като Украинското военно разузнаванеи СБУ развиха все по-сложни способности, провеждайки тайни операции дълбоко зад вражеските линии и спомагайки за организирането на кампании срещу руската армия, енергийния сектор и "сенчестия флот". Партньорството прерасна от помощ и обучение в двустранен обмен на разузнавателна информация, като Украйна предоставя уникални сведения за Русия, които превърнаха нейните разузнавателни служби както в мощен ресурс по време на война, така и в ценен партньор за Съединените щати.

Украинските разузнавателни служби се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия на Киев. Атентатите и тайните операции, които убиха висши руски военни през последните години, са видимият резултат от десетилетно усилие, подкрепено от ЦРУ, за възстановяване на украинското разузнаване след завземането на Крим от Русия, пише за Forbes журналистът Дейвид Кириченко, специализирал в областта на войната и технологиите.

След руската инвазия през 2014 г. ЦРУ работи в тясно сътрудничество с украинските разузнавателни агенции, като помогна за реформирането на институции, отслабени от корупция, руска инфилтрация и наследството от съветската епоха. С течение на времето това партньорство създаде разузнавателни служби, способни да провеждат все по-сложни операции срещу Москва.

За разлика от пакетите за военна помощ, сътрудничеството в областта на разузнаването остана постоянна характеристика на отношенията между САЩ и Украйна.

Голяма част от това сътрудничество остава класифицирана. Въпреки това, репортажи на „Ню Йорк Таймс“, „Вашингтон Пост“ и други медии разкриха продължило десетилетие усилие, включващо обмен на разузнавателна информация и създаване на специализирани подразделения, способни да действат дълбоко зад вражеските линии.

Завладяването на Крим от Русия през 2014 г. разкри дълбоки слабости в украинските служби за сигурност, включително в Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Години на корупция и руско влияние бяха компрометирали много институции.

През следващите години Украйна започна да полага основите на модерна разузнавателна служба. Валерий Кондратиук изигра ключова роля в този процес – първо в рамките на СБУ, а по-късно като ръководител на Украинското военно разузнаване като спомогна за разширяването на разузнавателните възможности на страната и за задълбочаването на сътрудничеството с ЦРУ.

През 2015 г. ЦРУ подкрепи създаването на Петата дирекция на СБУ – специализирано подразделение, съчетаващо контраразузнаване и специални операции. Според репортаж на списание „The New Yorker“ подразделението разви мрежи от агенти на окупираната територия, провеждаше операции за наблюдение и осъществяваше някои от първите тайни операции на Украйна срещу руските прокси сили.

Сред офицерите, които се появиха през този период, беше бъдещият шеф на ГУР Кирил Буданов.

Вестник „Таймс“ съобщи през февруари 2024 г., че Буданов е служил в подразделение 2245 – елитна военноразведочна единица, която е работила в тясно сътрудничество с ЦРУ след 2015 г. Подразделението се е специализирало в изземването на руско военно оборудване, комуникационни системи и друг материал, който може да бъде анализиран както от украинските, така и от американските разузнавателни служби.

Информацията, събрана от плененото руско оборудване, е предоставила ценна представа за възможностите на Москва, като същевременно е спомогнала за задълбочаването на сътрудничеството между украинските и американските служби.

Офицерите, обучени през годините непосредствено след Крим, сега заемат висши ръководни постове в разузнавателните и службите за сигурност на Украйна.

Конкуренцията е допринесла за осъществяването на някои от най-смелите операции на Украйна, включително операция "Паяжина" на СБУ през юни 2025 г. След 18 месеца подготовка украински агенти, според съобщенията, са промъкнали дронове дълбоко в Русия и са нанесли координирани удари срещу стратегически бомбардировъчни бази, демонстрирайки възможности, които биха били трудни за въображаване в периода след Крим.

С нарастването на капацитета на украинските разузнавателни служби, доверието на САЩ в техните способности също нарасна.

В продължение на години украинските офицери демонстрираха и двете. С разширяването на доверието и сътрудничеството нарастваше и готовността да се споделят все по-чувствителни разузнавателни данни и способности.

Украинските агенции не бяха просто получатели на американска помощ. Тъй като генерираха все по-ценна разузнавателна информация за руските военни и служби за сигурност, те се превърнаха в важни партньори сами по себе си, превръщайки отношенията в двустранен обмен на способности и информация.

Влиянието на партньорството стана все по-видимо след мащабната руска инвазия. В разследване на „Ню Йорк Таймс“ от декември се отбелязва, че офицери от ЦРУ и военни планирачи от САЩ са подпомогнали Украйна в усъвършенстването на кампанията ѝ срещу руския енергиен сектор.

Вместо да атакуват рафинериите безразборно, планиращите се фокусирали върху компоненти, които са трудни за заместване. В един случай експерт от ЦРУ идентифицирал критичен съединител в рафинерия, чието унищожаване би могло да остави съоръжението извън строя в продължение на седмици.

Тези кампании показват колко далеч са еволюирали отношенията от 2014 г. насам. Това, което започна като разузнавателна подкрепа за операции на бойното поле, все повече се превърна в инструмент за налагане на разходи върху по-широката военна машина на Русия.

След публичната конфронтация между президента Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Вашингтон временно преустанови разузнавателното сътрудничество с Киев, което породи опасения за бъдещето на американската подкрепа.

Връзката, изградена след Крим, никога не се е свеждала просто до помощта на Вашингтон за Киев. С времето тя се превърна в партньорство, в което и двете страни предоставяха нещо, което липсваше на другата: американски ресурси и глобален обхват, както и украинско познание за Русия, което никоя западната служба не можеше да възпроизведе.