Президентът на Украйна Володимир Зеленски преименува подразделение на специалните сили в чест на Украинската повстанческа армия от Втората световна война, което предизвика остър спор с полския президент Карол Навроцки. Спорът е свързан с противоречивото минало на Украинската повстанческа армия, включително ролята ѝ в избиването на десетки хиляди полски селяни по време на клането във Волин. Разногласието доведе до разрив между Украйна и Полша, като Украйна разчита силно на Полша за своето оцеляване във войната срещу Русия, а Полша разполага с право на вето върху бъдещото присъединяване на Украйна към Европейския съюз (ЕС).

Малко преди Русия да нападне отново Украйна преди повече от четири години, отидох в Мариупол, за да си направя представа каква ще бъде реакцията, и се срещнах с Руслан Пустовойт, с позивна "Спайдър", който организираше доброволчески отряди за отбрана на украинския град. На стената си той беше окачил копие на шапка на нацистки офицер от СС от Втората световна война, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Президентът Карол Навроцки е десен популист от полската партия "Право и справедливост", която изглежда е заложила на умората на избирателите от възприеманите разходи за войната в съседната страна – включително над 1 милион украински бежанци – като ключов въпрос за възвръщане на контрола над парламента и правителството. Това е и една от причините, поради които "Право и справедливост" води кампания срещу бързото членство в Европейския съюз на Украйна – основен потенциален конкурент на полския селскостопански износ.

Зеленски знае това, затова и не беше особено разумно да подклажда огъня на Навроцки.

Спорът се разрасна оттогава, като Навроцки заплаши да лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото полско отличие, а украинският президент в събота публикува снимка на медала, след като превантивно го изпрати обратно в Полша. Публикацията получи 173 000 харесвания, а други длъжностни лица и политици в Киев също върнаха своите полски медали. Това е безразсъдна държавна политика в услуга на вътрешната политика и от двете страни — само че Полша не е във война.

Украйна наистина има още работа по признаването и поправянето на грешките, свързани с т.нар. "Волински клане", при което УПА изби десетки хиляди полски селяни в явен опит за етническо прочистване, предимно през 1943 г. Варшава счита това за геноцид, като достоверните оценки за броя на жертвите достигат 60 000. Но дори по-важно от признаването на историческите факти е, че Украйна не може да си позволи да си направи враг от съвременна Полша.

УПА, водена от Степан Бандера, беше военното крило на Организацията на украинските националисти – радикална националистическа група, чиято цел беше да прокара независимостта на Украйна. УПА се бореше срещу съветските войски и германската окупация, но впоследствие сътрудничеше и на нацистите. Убийствата във Волин бяха насочени към това да се гарантира, че провинциите Волин и Източна Галиция ще останат част от Украйна след войната, и бяха особено брутални. Жените и децата не бяха пощадени.

Както историкът от Йейлския университет Тимъти Снайдър наскоро заяви пред полските медии, контекстът тук е важен: Украйна вече четири години и половина води война за национално оцеляване срещу руските войски, като това напомня за Втората световна война и други, по-ранни опити да се измъкне от игото на Москва.

Руският президент Владимир Путин, заедно с неговите служители и медийни пропагандисти, нарича всички украинци "бандеристи" (по името на Бандера) и е превърнал "денацификацията" на страната в основна цел и оправдание за войната си. Отчасти в отговор на тези обвинения, подобно на Спайдър и неговата шапка на офицер от СС, Зеленски и много други украинци сега избират да прегърнат УПА по начини, по които не биха го направили преди войната. Те се фокусират върху историята ѝ на борба за независимост и пренебрегват нейната безспорна тъмна страна, включително избиването на евреи от страна на някои членове на УПА.

Но другият важен контекст е, че Зеленски оглавява държава, чието оцеляване в днешната война зависи почти изцяло от Полша. Това не се дължи предимно на нещо, което Варшава предоставя на Украйна: причината е, че Полша осигурява на Киев единствения надежден и достатъчен транзитен маршрут за оръжия, стоки и хора. И, както всяка друга държава-членка на ЕС, Полша също разполага с право на вето върху бъдещото присъединяване на Украйна към блока.

Полският министър-председател Доналд Туск, политическият съперник на Навроцки, се очертава като единственият очевидно зрял участник в този спор, като посочва, че единственият победител от него ще бъде Путин. Иронията тук е, че Русия е врагът, от когото и двете нации се страхуват най-много – днес и през по-голямата част от съвременната си история. Москва, първо като център на Руската империя, а след това и на Съветския съюз, е разделила Полша и е погълнала Украйна. Това е причината за първоначалната силно подкрепяща реакция на Полша към войната, водена от предшественика на Навроцки в партията „Право и справедливост“ на президентския пост, Анджей Дуда. Именно той връчи медали на всички тези украинци.

Навроцки цинично използва въпроса за УПА като оръжие, за да насърчи етнонационалистически дебат, който ще мобилизира политическата база на "Право и справедливост" преди парламентарните избори през следващата година, и ще притисне проевропейския Туск, като го изкара непатриотичен. Зеленски, може би подтикнат от поредицата от по-добри новини от фронта в Украйна напоследък и с нуждата да задоволи собствения си националистически дух, е попаднал в капана.

Украйна има сложно минало, свързано с фашизма, с което трябва да се справи, както и повечето страни от Централна и Източна Европа, и трябва да започне с пълно изясняване на противоречивата история на УПА. Няма значение, че Зеленски е евреин, че Киев се готви да проведе най-голямото си досега събитие „Прайд“ или че Украйна очевидно не е фашистка държава. Няма значение и че полските националисти наистина са планирали да приобщят Волин и Източна Галиция към Полша след войната, нито че полските войски са извършили свои собствени зверства срещу украинците по време на последвалите размени на население. Избиването на цивилни никога не може да бъде оправдано.

Страните във война са склонни към шовинизъм и към митологизиране или „пречистване“ на националната си история. Това е нормална, макар и жалка, реакция. Украйна обаче не може да си позволи да се отдаде на жестове, които толкова очевидно ще отблъснат един от най-важните ѝ съюзници. Зеленски трябва да направи всичко необходимо, за да разреди този спор.