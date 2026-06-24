В Русия, когато става дума за външнополитическата активност, включително по темата за Украйна, на бившия британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц често се припомнят техните вътрешнополитически проблеми. Аргументът е: защо изобщо да бъдат слушани и защо да се водят преговори с тях, след като и тримата са "куци патици".

Макрон ще напусне поста си през пролетта на следващата година, коментира "Страна.ua". Сред потенциалните кандидати за негов наследник най-висок рейтинг има представителят на десния "Национален фронт" Жордан Бардела. Потенциалните наследници на Макрон от центристкия лагер засега изостават, а дори още не е ясно кой ще бъде техният кандидат на изборите.

Очаквано Стармър подаде оставка на 21 юни.

Мерц също бързо губи популярност, а неговата партия вече изостава в социологическите проучвания от "Алтернатива за Германия", която се обявява за диалог с Русия и е против помощта за Украйна.

Тоест вътрешнополитическите позиции и на тримата действително не изглеждат особено стабилни.

На тезата "защо тогава изобщо да ги слушаме и да се договаряме с тях" обаче има и контратеза. Тя се състои в това, че курсът на европейските държави и на Европейския съюз като цяло не се определя от отделни личности, а от общ консенсус сред политическите елити. Именно този консенсус стои зад сегашната политика по отношение на войната в Украйна.

Като пример често се посочва ситуацията във Великобритания, където от 2022 г. насам вече е трудно да се преброят сменените правителства, но отношението към Киев и Москва практически не се е променило.

С този аргумент е трудно да се спори.

Въпреки това вътрешнополитическите проблеми, с които се сблъсква "консенсусът на европейските елити", все пак не остават без последствия за политиката им спрямо Украйна.

На първо място, популярността на ръководителите на Великобритания, Франция и Германия не спада, защото населението настоява за повече помощ за Украйна или за по-силен натиск върху Русия. Тази тема дори не е сред водещите обществени приоритети в ЕС.

Европейците са загрижени преди всичко за други въпроси – миграцията и социално-икономическите проблеми, по които са насочени основните критики към правителствата. Именно това понижава рейтингите им.

Тук се появява и връзката с помощта за Украйна и противопоставянето на Русия. И двете изискват допълнителни разходи от европейските данъкоплатци – както за подкрепа на Киев, така и за увеличаване на военните бюджети.

На фона на кризата на европейския икономически модел все по-голяма популярност печелят политическите сили, които призовават по-малко средства да се насочват към Украйна и военно-промишления комплекс и повече – към социални нужди и икономическо развитие.

Европейските елити не могат да пренебрегнат тази тенденция, което се превръща в сериозен фактор, ограничаващ както по-нататъшното увеличаване на помощта за Киев, така и ръста на военните разходи.

Пример за това е Великобритания, където наскоро министърът на отбраната Джон Хийли подаде оставка в знак на протест срещу отказа на Стармър да увеличи военните разходи.

На второ място, ниската обществена подкрепа за правителствата затруднява предприемането на резки стъпки, като например изпращане на войски в Украйна или други действия, които биха могли да доведат до пряк военен сблъсък с Русия.

За да изпратят страните си в подобен конфликт, който би могъл да има и ядрени последици, управляващите трябва да разполагат със стабилна обществена опора, каквато сегашните европейски елити нямат.

Тук не става дума за хипотетичен сценарий, при който Русия първа нападне Европа – тогава европейските държави така или иначе биха били принудени да воюват. Става дума за инициативи като изпращане на миротворци в Украйна без съгласието на Москва.

Желаещите сред европейците да се въвлекат по собствена инициатива във война с Русия са малко. Поне докато Кремъл разполага с най-големия ядрен арсенал в света.

Затова всички разговори в ЕС за "подготовка за война с Русия" или за „изпращане на миротворци в Украйна“ засега имат предимно информационен характер.

От една страна, те са насочени към това обществата да приемат необходимостта от увеличаване на военните разходи – процес, който върви трудно.

От друга страна, те изпращат сигнал към онези среди в Русия, които се противопоставят на прекратяване на войната по сегашната фронтова линия, предупреждавайки, че "ако бъде обявено примирие, европейците със сигурност ще въведат свои войски в Украйна".