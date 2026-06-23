Еврокомисар: ЕС трябва да интегрира Украйна в отбранителен съюз

Европейският съюз трябва да интегрира Украйна в евентуален отбранителен съюз, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс.

"Благодарение на трансформацията на военната си доктрина Украйна взима превес (в руско-украинския конфликт, бел. ред.). Би било непонятно, ако Европа не приеме за свой жизненоважен интерес интегрирането на Въоръжените сили на Украйна в европейската отбранителна архитектура", подчерта Кубилюс по време на срещата на върха, посветена на европейската сигурност и отбрана в Брюксел.

Европейската комисия ще представи първите предложения за по-засилена интеграция на европейския пазар на отбраната заедно с изготвен "задълбочен анализ и допълнителни стъпки", заяви Кубилюс.

"По-късно тази година ще представим предложение за промяна на законодателството за обществените поръчки в областта на отбраната наред с други пазарни правила", допълни еврокомисарят.

(БТА)