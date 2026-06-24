ООН: Израел продължава да извършва геноцид, като атакува деца в Газа

Независимо разследване на ООН установи, че Израел продължава да извършва геноцид, като умишлено атакува палестински деца в Газа.

Докладът на независимата международна комисия за разследване на ООН разглежда нарушенията срещу палестинските деца от началото на войната в Газа и посочва, че около 30% от убитите от израелските сили са деца, съобщава The Guardian.

Нетаняху подбужда геноцид

Предишни доклади на комисията от септември установяват, че Израел е извършил геноцид в Газа и че израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, са подбудили тези действия. Нетаняху е издирван отделно от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления.

Израел се бори усилено срещу обвиненията в геноцид, като същевременно получава критична дипломатическа подкрепа от своите съюзници, включително САЩ и Обединеното кралство.

Значителен набор от изследвания, проведени от правни и правозащитни експерти, стигат до заключението, че Израел е решен да унищожи палестинците, включително анализи от следователи на ООН, правозащитни организации като Amnesty International и Human Rights Watch, както и от учени, занимаващи се с геноцид по целия свят.

Геноцидът, който стана престъпление след Втората световна война и Холокоста, се счита за най-сериозното международно престъпление.

В доклада на Комисията на ООН, публикуван във вторник се казва, че палестинските деца са били умишлено нападани и убивани по време на войната, включително след влизането в сила на прекратяване на огъня през октомври 2025 г.

В доклада се посочва още, че това е ключов елемент за установяване на геноцидно намерение от страна на израелските власти и силите за сигурност да унищожат палестинската група, изцяло или частично, в Газа.

"Доказателствата показват, че палестинските деца са били умишлено нападани и убивани от израелските сили за сигурност“, каза председателят на комисията, в изявление, придружаващо доклада.

Израелските сили продължиха да използват боеприпаси и оръжия с голям полезен товар с широко разпространени последици в гъсто населени жилищни райони, въпреки нарастващия брой детски жертви, заяви комисията.

Колективни нападения

"Това показва, че подобни атаки, при които са убити деца в такъв голям брой, са били умишлени“, се казва в доклада. Комисията добави, че смята, че децата са били обект на колективни нападения, защото израелските сили за сигурност са смятали цивилното население като цяло за свързано с Хамас и други въоръжени групировки.

Муралидхар заяви, че като е насочен към деца, Израел подкопава способността на палестинския народ да съществува и да определя бъдещето си.

Условията, които Израел е наложил на Газа, включително широко разпространени атаки, многократно разселване и глад, причинени от блокадата на помощите, храната и лекарствата, са сериозно увредили здравето и развитието на децата, което е довело до предотвратими смъртни случаи и травми, се казва в доклада.