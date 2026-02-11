Ванс на косъм да заформи дипломатически скандал заради християнски геноцид

Екипът на Белия дом беше принуден да изтри публикация на вицепрезидента Джей Ди Ванс в памет на жертвите на едно от най-големите систематични кланета на християни в историята. Профилът на вицепрезидента в X беше премахнат от всяко споменаване на арменския геноцид само часове преди пристигането му в Азербайджан във вторник.

Ислямската диктатура активно отрича, че е имало геноцид, заставайки на страната на своя съюзник Турция, която осъжда международните усилия за признаване на масовото клане. Повече от 1,5 милиона християнски арменци са били унищожени от османските турци между 1915 и 1923 г.

Говорител на Ванс заяви, че туитът е публикуван по погрешка от служител.

"Това е акаунт, управляван от служители, който съществува предимно за споделяне на снимки и видеоклипове от дейностите на вицепрезидента“, оправдаха се от администрацията.

Ванс завърши дипломатическото си посещение в Република Армения по-рано във вторник със спирка в Музея на арменския геноцид. Той беше придружен от втората дама Уша Ванс.

Официалният вицепрезидентски акаунт на Ванс в X беше публикувал видеоклип, в който се отбелязва, че вицепрезидентът и втората дама "са присъствали на церемония по полагане на венци на мемориала на арменския геноцид в памет на жертвите на арменския геноцид от 1915 г.“

По-късно публикацията беше изтрита и заменена с изявление, премахващо всяко споменаване на християнското клане.

"Вицепрезидентът и съпругата му полагат цветя на вечния огън и се подписват в книгата за гости в последния ден от посещението си в Армения", съобщи по-късно прессекретарят на Ванс Тейлър Ван Кърк.

Ванс, набожен християнин, не е признавал официално геноцида по време на посещението си в Армения. Вицепрезидентът се превърна в най-високопоставения американски служител, посещавал някога Армения.

Двудневното му пътуване включваше дискусии за неотдавнашните мирни преговори на администрацията на Тръмп между Армения и Азербайджан.

Споразумението, постигнато от Тръмп, сложи край на близо четиридесетгодишна война между двамата кавказки съперници. Тръмп посочи споразумението като едно от основните постижения във външната политика.

Ванс подписа споразумение с арменския премиер Никол Пашинян, което предлага път за САЩ да инвестират в изграждането на атомна електроцентрала в Армения.

Малко след посещението си на мемориала на арменския геноцид, Ванс замина за Азербайджан, за да се срещне с дългогодишния диктатор и президент на страната Илхам Алиев.

Вицепрезидентът подписа споразумение за стратегическо партньорство с Азербайджан, което включва икономическо сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността с Вашингтон.

Дипломатическите усилия на Тръмп с Армения и Азербайджан показват, че Вашингтон планира да разшири влиянието си в регион, обикновено доминиран от Русия.

Съединените щати, при управлението на бившия президент Джо Байдън, официално признаха арменския геноцид през април 2021 г.

Байдън стана първият президент на САЩ, който използва термина „геноцид“ в официално годишно възпоменателно изявление за клането.