НАТО учи от Украйна: Нидерландия въвежда тунели срещу дронове

Нидерландски войници тренират с тунели против дронове, оградени с мрежа покрити маршрути, разработени за първи път от украинските сили, за да предпазват превозни средства от удари с дронове камикадзе, след като Холандия стана една от първите армии на НАТО, които интегрираха уроците от украинското бойно поле директно в най-голямото си военно учение от двадесет години насам, съобщи Eindhovens Dagblad от полето в Северна Германия, където близо 7000 холандски войници провеждат учение Fighter Lion до началото на юли 2026 г., пише Defence.

Учението, което нидерландското Министерство на отбраната описва като най-голямото армейско учение за 2026 г. и най-голямото от две десетилетия, се провежда на тренировъчни площадки около Берген-Хоне, обширен военен тренировъчен полигон на около 60 километра южно от Хамбург в гористите низини на Долна Саксония. Сценарият е измислен, но несъмнено е базиран на Русия: враждебна нация, наречена Муринус, нахлува в територията на НАТО, настъпвайки от изток на запад през европейския континент, след като преминава река Одер, водният път, който формира границата между Германия и Полша, и се насочва към германските региони Берген и Мюнстер. Задачата на нидерландската армия в учението е да спре това настъпление, използвайки същите отбранителни маневри, за които плановиците на НАТО смятат, че биха били необходими в истински мащабен конвенционален конфликт.

13-та лека бригада от Ойршот, град в провинцията Северен Брабант, пое първата задача: да спре настъплението на измисления враг, преди той да може да се консолидира. Командирът на бригадата оцени ясно резултата след завършване на тази фаза от учението.

43-та механизирана бригада от Хавелте, провинция Дренте, след това пое битката с по-тежки бронирани средства, за да завърши сблъсъка. Предаването на оръжие между двете бригади, докато бойните операции все още продължаваха, военна маневра, известна като "Преминаване на линии напред", която изисква изключително прецизна координация, е новост за „Fighter Lion“ тази година и отразява вида сложна последователност на комбинираните войски, която плановиците на НАТО считат за съществена за мащабна конвенционална война. В предишни издания на учението, подразделенията практикуваха свои собствени фази последователно. През 2026 г. те практикуваха прехвърляне на реален бой към следващото подразделение без спиране, което е това, което изисква реалната война.

Най-тактически отличителният елемент на Fighter Lion не е мащабът, а това, което се обучава в него.

Войниците се обучаваха под постоянни заплахи от дронове и електронни смущения по време на учението, бойна среда, която би отсъствала от сравнимо учение на НАТО преди десет години и която сега определя всяко предположение за оперативно планиране, което холандската армия прави. Екипи от дронове от ново подразделение на холандската армия, наречено „Tech Dev“, създадено на 1 април 2026 г. като едно от първите специализирани подразделения за борба с дронове в НАТО, летят с дронове за наблюдение и атака като част от противодействащите сили на учението, давайки на холандските сухопътни части реалистичен опит срещу вида заплаха, с която украинските войници се сблъскват всеки час от деня.

Тунелите против дронове, които привлякоха вниманието от учението, са директен внос от украинските бойни полета. В Украйна войниците откриха, че превозните средства, движещи се по пътища и пътеки, са изключително уязвими за дронове камикадзе с изглед от първо лице, които могат да идентифицират и ударят движещо се превозно средство в рамките на секунди след навлизането му в открита зона. Украинското решение беше да се изградят покрити маршрути, използващи рибарски мрежи, камуфлажни мрежи и импровизирани рамки, които създават ниска бариера по често използвани пътеки, намалявайки ъгъла на атака, достъпен за входящите дронове, и принуждавайки ги да се приближават от посоки, където контрамерките са по-ефективни. Тунелите станаха известни в социалните медии и отбранителната журналистика по целия свят през 2024 и 2025 г., а нидерландската армия вече е изградила еквивалентни структури на тренировъчната площадка Берген-Хоне, за да даде на войниците си опит в действието и защитата им.

Генерал-лейтенант Ян Свиленс, командир на нидерландските сухопътни сили, заяви, че холандската армия е водеща в НАТО по отношение на дроновете, като се позовава директно на уроците от войната в Украйна, за да разбере както какво могат да правят дроновете, така и какво може да се направи срещу тях. Регионалният телевизионен оператор Omroep Brabant, който се присъедини към 13-та бригада по време на учението, съобщи, че войниците са носили както търговски екрани тип "чадър" срещу дронове, така и рибарски мрежи като лични предпазни средства – импровизирани контрамерки, с които нидерландските войски се обучават, преди по-формални решения за оборудване да достигнат до полето. Войници, управляващи бронирани машини в командния център на учението, също са се обучавали с помощта на симулатори, контролирайки верижни машини и танкове чрез екрани, а не чрез физическо присъствие – метод, който директорът на учението бригаден генерал Йос Диркс описа като съществен за обучение в мащаб без физическо присъствие.