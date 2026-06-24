СЗО за горещините в Европа: Извънредна здравна ситуация

Екстремите жеги в Европа отнеха живота на няколко души, а ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус се обърна към лидерите, че не може да има “по-нататъчни забавяния”, а трябва да се действа сега в областта на климата.
"Лидерите трябва да дадат приоритет на инвестициите в устойчиви на климата здравни системи, като същевременно ускорят действията в областта на климата и смекчат факторите, водещи до климатичната криза“, каза Тедрос в социалната мрежа X, цитиран от Euronews.
Europe’s heatwave is closing schools and putting people’s health at risk.
The data are clear: temperatures across Europe are rising at roughly twice the global average rate, increasing the likelihood and severity of extreme heat in the future.
We cannot afford further delay.…— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 24, 2026
За да защити хората, СЗО призовава властите да направят градовете по-хладни, да осигурят достъп до вода и сянка, да проверят най-застрашените и да подготвят здравните системи, преди температурите да достигнат нов пик.
Европа се затопля бързо
Европейският регион е най-бързо затоплящият се регион в световен мащаб. Само през последните 4 години жегата е отнела над 200 хиляди живота, а смъртността, свързана с жегата, се е увеличила с 30% през последните 20 години.
"Температурите в цяла Европа се повишават приблизително два пъти по-бързо от средния за света темп, което увеличава вероятността и тежестта на екстремни жеги в бъдеще“, добави Тедрос.
"Това е извънредна здравна ситуация", се казва в друга публикация на СЗО в Instagram.
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