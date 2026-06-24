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СЗО за горещините в Европа: Извънредна здравна ситуация

Европа е най-бързо затоплящият се континент, лидерите да инвестират

24.06.2026 | 18:10 ч. 3
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Екстремите жеги в Европа отнеха живота на няколко души, а ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус се обърна към лидерите, че не може да има “по-нататъчни забавяния”, а трябва да се действа сега в областта на климата.

"Лидерите трябва да дадат приоритет на инвестициите в устойчиви на климата здравни системи, като същевременно ускорят действията в областта на климата и смекчат факторите, водещи до климатичната криза“, каза Тедрос в социалната мрежа X, цитиран от Euronews.

За да защити хората, СЗО призовава властите да направят градовете по-хладни, да осигурят достъп до вода и сянка, да проверят най-застрашените и да подготвят здравните системи, преди температурите да достигнат нов пик.

Европа се затопля бързо

Европейският регион е най-бързо затоплящият се регион в световен мащаб. Само през последните 4 години жегата е отнела над 200 хиляди живота, а смъртността, свързана с жегата, се е увеличила с 30% през последните 20 години.

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"Температурите в цяла Европа се повишават приблизително два пъти по-бързо от средния за света темп, което увеличава вероятността и тежестта на екстремни жеги в бъдеще“, добави Тедрос.

"Това е извънредна здравна ситуация", се казва в друга публикация на СЗО в Instagram.

 

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