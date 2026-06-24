СЗО за горещините в Европа: Извънредна здравна ситуация

Екстремите жеги в Европа отнеха живота на няколко души, а ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус се обърна към лидерите, че не може да има “по-нататъчни забавяния”, а трябва да се действа сега в областта на климата.

"Лидерите трябва да дадат приоритет на инвестициите в устойчиви на климата здравни системи, като същевременно ускорят действията в областта на климата и смекчат факторите, водещи до климатичната криза“, каза Тедрос в социалната мрежа X, цитиран от Euronews.

Europe’s heatwave is closing schools and putting people’s health at risk. The data are clear: temperatures across Europe are rising at roughly twice the global average rate, increasing the likelihood and severity of extreme heat in the future. We cannot afford further delay.… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 24, 2026

За да защити хората, СЗО призовава властите да направят градовете по-хладни, да осигурят достъп до вода и сянка, да проверят най-застрашените и да подготвят здравните системи, преди температурите да достигнат нов пик.

Европа се затопля бързо

Европейският регион е най-бързо затоплящият се регион в световен мащаб. Само през последните 4 години жегата е отнела над 200 хиляди живота, а смъртността, свързана с жегата, се е увеличила с 30% през последните 20 години.

"Температурите в цяла Европа се повишават приблизително два пъти по-бързо от средния за света темп, което увеличава вероятността и тежестта на екстремни жеги в бъдеще“, добави Тедрос.

"Това е извънредна здравна ситуация", се казва в друга публикация на СЗО в Instagram.