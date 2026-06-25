Най-мощното земетресение от близо век: Жителите на Каракас са в паника

Снимка: Reuters 1 / 12 / 12

Журналистката Никол Колстер от BBC е била в дома си в столицата на Венецуела Каракас, когато апартаментът ѝ започнал да се тресе силно.

"Видях как прозорците се движат и единственото нещо, което ми хрумна, бе да се промъкна между входната врата и каменна стена, за да се опитам да се защитя", разказва тя.

Две земетресения удариха града с разлика от секунди в сряда, първото с магнитуд 7,2, а второто със 7,5. Снимките показват срутени сгради и хора, събрани по улиците. Броят на жертвите и пълният мащаб на щетите все още са неизвестни.

"Това е най-силното земетресение, което някога съм усещала в живота си", казва Колстер пред BBC Mundo. "Беше толкова силно, че си помислих, че сградата ще падне върху мен."

Колстер останала заклещена между входната врата и каменната стена в апартамента си на седмия етаж "доста дълго", преди да чуе съседи да призовават хората да се евакуират.

"Един час след земетресението всички все още са навън в случай на вторичен трус", казва журналистката, която живее в Палос Грандес, престижен квартал в центъра на Каракас, който беше сред най-силно засегнатите от земетресенията.

Въпреки че е делничен ден, много хора са били по домовете си, когато земетресенията са ударили на национален празник, отбелязващ битката при Карабобо през 1821 г. - решителна победа на лидера на Венецуела за независимост Симон Боливар срещу испанската колониална сила.

Снимки и видеоклипове, появяващи се от засегнатите райони, показват хора, обляни в сълзи и други, прегръщащи се по улиците

"Има хора, които са много тъжни, безсилни, защото не са могли да изведат домашните си любимци", казва Колстер. "Други са се опитали да извадят колите си от паркингите на сградите, страхувайки се, че вторичен трус може да влоши нещата."

Викове за помощ са се чували от развалините на срутена сграда наблизо, добавя тя.

Мария Елиз, друга жителка на Палос Грандес, казва, че трусовете са напукали някои стени в апартамента ѝ.

"Има паднали стълбове за електрозахранване [отвън], нямаме електричество, нямаме сигнал", споделя Елиз пред BBC Mundo.

Това не е първият път, когато столицата на Венецуела е засегната от голямо земетресение. През 1967 г. земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер разтърси Каракас и уби над 200 души, разрушавайки сгради в Палос Грандес и района на висшата класа Алтамира. Но днешните трусове се усещат по-зле, според някои жители, преживели земетресението от 1967 г.

Засега са потвърдени 32 жертви на опустошителните трусове във Венецуела СНИМКИ

Между 10 000 и 100 000 потенциални жертви след мощните трусове във Венецуела (СНИМКИ/ВИДЕО)

Два мощни труса разлюляха Венецуела и взеха жертви, има опасност от цунами Свързани статии

"Имаше много силен трясък. Неща паднаха в къщата, кани в хладилника. Никога не съм преживявал нещо подобно", разщазва пред агенция Reuters Коро Мартинес, 56-годишен жител на източен Каракас.

Осемдесетгодишната пенсионерка Мария Ромеро каза:

"Това земетресение беше ужасно, дори по-лошо от това през 1967 г."

Жителката на Каракас Анхела Риверо, която се нуждае от проходилка, за да се движи, казва, че е била в кухнята, когато земетресенията са ударили.

"Трусовете бяха наистина силни. Просто стоях там и си казвах: "Мили Боже, ето, това беше." Просто продължаваше да се тресе и тогава си помислих: "Как ще сляза долу?", споделя тя пред Retuers.

Друг жител, Авилио Гонзалес, успява да се спаси точно навреме със съпругата и внучката си, но беше поразен от гледката на дома си, когато се върна по-късно.

"Беше напълно разрушен. За щастие, съседите също успяха да спасят живота си. Какво да кажа? Колко семейства ще се окажат в така разрушени сгради в Каракас?", казва тя.

Норис Сото, журналистка в Каракас, беше у дома на официален празник - и подобно на толкова много венецуелци, залепени за Световното първенство.

"Чувствах се различно от всичко, което съм чувствала някога преди", казва тя пред Елекс Майкълсън от CNN.

Въпреки че Каракас е разположен на върха на голям сеизмичен разлом, той е тих от десетилетия, каза тя, като последното голямо земетресение беше през 1967 г., много преди да се роди.

"Бяхме напълно неподготвени", отбелязва тя.

Останала без ток или интернет, тя излязла навън и открила улици, претъпкани с уплашени жители, много от които все още по пижами.

"Хората се страхуват да се върнат в сградите си, в домовете си, защото се страхуваме от вторичните трусове", допълва журналистката, описвайки трусовете, които продължиха с часове. "Хората са по улиците. Те се опитват да преминат през шока и да разберат за своите близки."

Най-малко 32 души са загинали и над 700 са ранени

Най-малко 32 загинали и над 700 ранени при земетресенията във Венецуела, заяви пред репортери временният президент на страната Делси Родригес.

"Десетки сгради са се срутили и ние сме ангажирани с трудната задача да спасяваме животите, които Бог ни позволява да спасим. Щатът Ла Гуайра е изправен пред истинска трагедия и се е превърнал в зона на бедствие."

Родригес добави, че все още няма данни за "най-засегнатия регион" Ла Гуайра, разположен близо до столицата. По думите ѝ 20 вторични труса са последвали земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които удариха същия район на Венецуела, според Геоложката служба на САЩ (USGS).

По-рано USGS издаде червена тревога, оценявайки между 10 000 и 100 000 смъртни случая.

По-стари сгради в квартал Сан Бернардино в Каракас са се срутили, заяви Николас Мадуро Гера.

Синът на бившия венецуелски президент Николас Мадуро заяви, че властите са започнали обширна операция за реагиране след бедствието.

"Видяхме как временният президент обяви изключителни мерки днес поради тази трагедия, на която сме свидетели в нашата страна", каза Мадуро Гера пред CNN от квартал Сан Бернардино. "В този район има много стари сгради от 50-те и 60-те години. Видяхме и срутени сгради в източен Каракас, в общините Чакао и Барута. В момента нямаме точен брой, но сме по улиците и помагаме на хората."

Мадуро Гера каза, че земетресението е причинило значителни щети и извън столицата. Той описа щатите Ла Гуайра и Фалкон като "силно засегнати" от бедствието.