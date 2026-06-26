Петрол и патриарх: Как с позицията си за Кирил Радев усложнява преговорите в ЕС?

Споразумението по 21-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия остава затруднено, с множество пречки и публичната заплаха от българско вето, което стои на пътя към единодушие.

Посланиците се срещнаха днес, за да обсъдят преработения текст на предложението, внесено от Европейската комисия по-рано този месец. Както се очакваше, не беше постигнат консенсус и преговорите ще продължат, но времето изтича.

Брюксел трябва да постигне споразумение до 15 юли, за да избегне автоматично преразглеждане на тавана на цените на руския морски петрол, който е предназначен да се коригира на всеки шест месеца, за да остане с 15% под средната пазарна цена.

Тъй като цената на Urals се покачи след затварянето на Ормузкия проток, прегледът ще се увеличи и ще даде на Москва икономическо облекчение. За да се избегне този сценарий, Комисията предложи да се запази таванът на 44 долара за барел до януари 2027 г.

Посланиците обмислят или отлагане на прегледа, или налагане на чисто нов фиксиран таван, според дипломати, запознати с процеса.

Забраната за продажба на танкери за втечнен природен газ също повдигна въпроси, както и предложените ограничения върху вноса на риба от Русия, който досега е бил пощаден от санкции. Няколко държави членки, като Германия, Франция, Полша и Нидерландия, купуват значително количество руска треска и сайда всяка година, пише Euronews.

Инициатива за отказ на влизане на руски войници, участвали в пълномащабното нахлуване в Украйна, се сблъсква със съпротива от Франция и Италия.

Дипломат отбеляза, че първоначалният проект на Комисията вече е бил "разводнен“ от дерогации, насочени към смекчаване на възраженията от различни столици.

Ветото на България

Междувременно България, под ръководството на новото си правителство, се очерта като разрушителна сила.

Премиерът Румен Радев публично обяви несъгласието си със санкциите срещу патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, който е обвинен в разпространение на ревизионистка пропаганда, за да оправдае войната в Украйна.

Предложеният пакет от санкции би го ударил със забрана за пътуване и замразяване на активи.

ЕС за първи път се опита да включи патриарх Кирил в черния списък през 2022 година. Тогава Унгария, под ръководството на тогавашния премиер Виктор Орбан, блокира решението, наричайки го въпрос на религиозна свобода. Ветото попадна в заглавията и предизвика възмущение сред държавите членки.

Въпросът остана в неизвестност до май, когато новото унгарско правителство сигнализира, че е готово да се насочи към Кирил. Името тогава беше включено в проектосписъка, но сега Радев ясно заяви, че иска да бъде заличено.

Санкциите и църквата

Българската православна църква и Руската православна църква са административно независими, с различни патриарси, но принадлежат към Източната православна църква, споделят една и съща вяра и догма и са обвързани от културни и исторически връзки.

Друго име, което Радев иска да бъде премахнато, е Вагит Алекперов, милиардерът основател на Лукойл, голямата руска енергийна компания. Алекперов се оттегли от поста президент през 2022 г. на фона на нарастващ международен натиск, но запази акциите във фирмата.

Радев твърди, че включването на Алекперов в черния списък би се равнявало на "стрелба в крака“ заради иска за обезщетение от 3 милиарда евро, който Лукойл според съобщенията е завел срещу държавното поглъщане на рафинерията Нефтохим Бургас.

България назначи специален администратор на разрастващия се завод през ноември 2025 г., след като администрацията на САЩ наложи осакатяващи санкции на Лукойл. Рафинерията, която генерира милиарди годишен оборот, вече не използва руски петрол.

Радев също така изрази загриженост относно въздействието, което предложените санкции биха могли да окажат върху торовете и резервните части за софийското метро.

"Няма да позволим пакетът от санкции да бъде приет в този вид. Имаме право на глас и ще го използваме“, каза българският премиер миналата седмица.

Предвид броя на трудните фронтове, преговорите ще продължат по време на ирландското председателство на Съвета на ЕС, което поема юздите от Кипър на 1 юли.

По време на пресконференция преди председателството, посланик Ейнджъл О'Донохю изрази увереност в спазването на крайния срок от 15 юли.

"Както при всички пакети, има упражнение да се изслушват държавите членки, да се опитаме да разберем реалните им крайни резултати и след това да видим дали е възможно да се стигне до компромиси“, каза О'Донохю и добави:

"В крайна сметка тези пакети са нещо като баланс".