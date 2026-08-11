"Викингски манталитет" за украинските войници: Как Норвегия ги подготвя за фронта

Норвежките войски внасят вдъхновена от викингите воинска култура в обучението си на украински войници. Батальонът "Телемарк" използва сурово обучение, за да изгради сплотеност, дисциплина и устойчивост. Украйна също така оформя програмата и споделя своя опит на бойното поле с НАТО.

Какво е "викингският манталитет" в обучението?

Норвежките войници внасят свой собствен „викингски манталитет“ и воинска култура в обучението на украинските войски за война с Русия.

Норвегия ръководи операция „Легио“, ново международно усилие за подкрепа, обучение и екипиране на украински войници за битка. Обучението на бойно поле съчетава украинския боен опит с военните практики на НАТО.

Обучението, подкрепено от 11 държави, се провежда предимно от персонал от батальона "Телемарк", елитен механизиран пехотен батальон на норвежката армия, който е поставил аспекти от викингската култура в центъра на своята идентичност.

Майор Джон, оперативният офицер S3, отговарящ за синхронизирането на цялостната тренировъчна операция, каза пред Business Insider, че норвежкият батальон „Телемарк“ поставя голям акцент върху изграждането на умения, но също така и върху развиването на "воински манталитет", който им позволява да се бият и „да процъфтяват в сурови условия“.

"Ние черпим този воински манталитет от нашето викингско наследство", каза той, "и викингската култура е много важна за нас."

Елитният батальон, който е участвал в бойни мисии на места като Балканите, Афганистан и Ирак, е представен с емблемата на викингски кораб, а вдъхновеният от викингите боен вик на поделението е:

"Към Валхала!"

В скандинавската митология Валхала е голямата зала в Асгард за смели воини, паднали в битка.

Джон каза, че начинът на мислене на батальона "не е прекалено агресивен, прекалено нетърпелив, правещ глупави неща. Взимаме най-добрите части от този викингски манталитет и след това го прилагаме към етичните и морални стандарти, които се изискват от нашите войници."

Украинците, пристигащи за обучение, не са непременно новаци, когато става въпрос за издържане на сурови условия.

Много от тях идват от армия, оформена от години на високоинтензивна война, а норвежките лидери многократно описваха обучението като обмен, в който бойният опит на Украйна оформя това, на което я учат нейните партньори от НАТО.

Начинът, по който норвежците подсилват подхода си, каза Джон, е "чрез излагането им на сурово обучение". Обучението, провеждано в лагер в югоизточна Полша, е проектирано да бъде тежко, с дневни и нощни операции и сценарии, предназначени да възпроизведат условията на бойното поле възможно най-точно.

Бригаден генерал Атле Молде, командир на оперативна група Legio, в момента не служи в батальона Телемарк, но каза за това подразделение, че „те имат своя култура и, разбира се, воинският манталитет е нещо хубаво, стига да стимулира сплотеността на подразделението и да се бори за нещо общо“.

Дори тренировъчният лагер, специално построен тренировъчен обект в Полша, на около два часа от границата с Украйна, отразява тази викингска идентичност.

Лагер Йомсборг е създаден през 2025 г. и започва петата си 51-дневна ротация на украински войници в края на май. Норвегия действа като рамкова нация, осигурявайки основната структура и ръководство за останалите участващи страни.

Името "Лагер Йомсборг" идва от легендарната викингска крепост Йомсборг. Молде каза, че това, което характеризира йомскингите, е легендарният брат воин.

Табели, вдъхновени от викингите, и голям викингски кораб украсяват огромния, специално построен обект, където войниците тренират, хранят се и спят. Има и други препратки към норвежката култура, като улиците са кръстени на фигури като Тор, скандинавския бог на гръмотевиците.

Тренировъчният обект в лагер Йомсборг има декорация, вдъхновена от викингите. Шинейд Бейкър Молде каза, че „сплотеността на подразделението е важна“ и че батальонът Телемарк се стреми да вземе това, което вижда като положително в собствената си култура, и „да се опита да го предаде и на украинците. Стига да има положителен ефект, това е нещо добро.“

Украинските военни и цивилно население демонстрираха изключителна устойчивост при години на продължителни руски атаки не само срещу военни, но и срещу цивилни цели. Западните лидери многократно са заявявали, че Москва се стреми да пречупи духа и желанието на Украйна за съпротива и да я принуди да се подчини. Вместо това Украйна продължава да се бори и да се адаптира, разработвайки иновации и тактики на бойното поле, които западните ѝ партньори все повече искат да изучават и да се учат от тях.

Украинските военни и население са изправени пред условия, които никоя западна държава не е изпитвала от десетилетия, включително тежко изтощение, постоянни атаки и огромни загуби.

Опитът и експертизата на Украйна на бойното поле са от основно значение за тренировъчната операция Legio.

Украйна очертава какво има нужда и иска да научи, а нейните партньори структурират обучението около тези изисквания, като украинските инструктори също помагат за ръководенето. Програмата е изградена около украинските искания и експертиза и се актуализира редовно въз основа на украинската обратна връзка.

Дефинирането ѝ по този начин означава, че Украйна може "да ни държи отговорни за качеството и предоставянето на това реалистично обучение", каза Джон.

Много от украинците в лагер Йомсборг имат реални уроци от бруталната война, които липсват на техните инструктори, докато западните инструктори имат десетилетия институционален опит и практики на НАТО, които да предложат в замяна. Молде каза, че става въпрос за това всички да работят заедно, за да комбинират тези силни страни и да се учат един от друг.