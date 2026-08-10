Осеминчовият радар, който може да реши съдбата на Украйна

Тръмп се отказа от обещанията си да позволи на Киев да строи ракети Patriot на фона на опасения, че жизненоважни технологии могат да попаднат в руски ръце

Доналд Тръмп представи предоставянето на тайните чертежи на най-модерната ракета на Вашингтон като нещо просто.

"Ще ви дадем лиценз да произвеждате Patriot", каза американският президент на Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

След като американците показаха на украинците как се прави това, Тръмп предложи фабриките им да започнат да строят свои собствени ракети „доста бързо“.

Или поне така си мислеше.

Оттогава Тръмп се отказа от обещанието си. На заседание на кабинета в Кемп Дейвид, Мериленд, миналия петък той каза:

"Трудно е да се даде такава технология... Хората, на които дадете тази технология, някой ден могат да се обърнат срещу вас."

Промяната в мнението му дойде от нарастващия спор дали да се предаде технологията, за която помощници и експерти се опасяват, че може да попадне в руски ръце, пише The Telegraph.

В основата на отчаянието на Киев за ракети Patriot е малък радар, произведен от Boeing в Алабама – толкова усъвършенствана част, че Белият дом ограничава износа му дори до най-близките си съюзници.

Известен като PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker, той служи като очи и уши на прехващача, локализирайки приближаваща ракета в последните ѝ моменти на полет и насочвайки Patriot към директен сблъсък.

Отказът на достъп на Украйна до тази технология може да се окаже екзистенциален.

Русия се готви за поредна зимна кампания от ракетни и дронови удари срещу градовете и енергийната инфраструктура на Украйна, докато запасите от Patriot на Зеленски се изчерпват. По време на руска бомбардировка в сряда украинските противовъздушни сили не успяха да прехванат нито една от 24-те балистични ракети, изстреляни по Киевска област. Ударът уби 17 души и силно повреди инфраструктурата.

Украинският президент и генерали се опасяват, че зимата ще бъде катастрофална.

Шансовете му да осигури 300-те ракети, необходими за защита на нацията му и да оцелее при слуховете за зимна атака, изглеждат малки.

Най-модерната част на Patriot е построена от Boeing в обширен кампус от 63 000 кв. фута в град Хънтсвил. Екип от инженери сглобява Ka-Band Active Radar, който е разположен във вътрешността на носа на ракетата. Носът е с диаметър около 10 инча, като радарът се вписва идеално вътре с приблизително 8 инча ширина. Когато ракетата се приближи до целта си, радарът генерира висока честота, която му позволява да открива, заключва и физически да се сблъсква с бързо движещи се балистични или крилати ракети. Той е толкова точен, че по време на американското нахлуване в Ирак през 2003 г. Boeing твърди, че не е пропуснал нито една входяща ракета.

Докато 20 държави купуват и експлоатират системата Patriot, САЩ строго пазят техническите чертежи, необходими за производството ѝ, и рядко разрешават чуждестранно производство. Германия и Япония са единствените държави, които имат лицензи за собствено производство.

Германия получи лиценза си за ракети Patriot около 2022 г., тъй като се появиха опасения, че Москва може да атакува Западна Европа. През 2024 г. Берлин получи и договор за германска фабрика за производство на собствени ракети до следващата година.

САЩ предоставиха на Токио лиценз за производство на ракетата и нейните компоненти през 2005 г., когато японските лидери се загрижиха, че собствените им отбранителни системи не са съвместими с ракетната програма на Северна Корея.

Вашингтон обаче не позволи на Япония да построи високочувствителната радарна система за самонасочване в Ka-диапазон.

На японската армия ѝ отне три години, за да тества успешно ракетата PAC-3 за първи път – подобен срок анализаторите очакват и Украйна. Зеленски отчаяно се нуждае от технологията, защото това е единственото оръжие за противовъздушна отбрана, способно да прехваща високоскоростните балистични и хиперзвукови ракети на Русия. Изключително студеното време забавя боевете в Източна Европа. По време на студени вълни със сибирски ветрове температурите редовно падат до -20°C.

Русия използва стратегия, наречена "зимиране", за да срине морала на Украйна, като атакува енергийните мрежи, потапя градовете в мрак и ги оставя без отопление.

Украинският лидер обвини забавянията и колебанието на международните съюзници да предадат още ракети „Пейтриът“ за смъртта на около 16 431 души, включително 803 деца, които са били убити от началото на конфликта през 2022 г., според Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Пентагонът също така открива, че разрешението е само първата пречка в трудоемкия процес за даване на Киев на необходимото разрешение за ракети Patriot. Майкъл Каденаци, помощник-министър на отбраната по индустриалната политика, заяви, че „трудната част“ ще бъде намирането и сертифицирането на изцяло нова верига от доставчици. Силно контролираният американски закон за износ е предназначен да предотврати излизането на съвременни оръжейни технологии от контрола на Вашингтон. Разрешаването на Украйна да произвежда свои собствени би изисквало прехвърляне не само на хардуера, но и на чертежите, софтуера и експертизата, необходими за сглобяването на сложното оръжие.

Високопоставен източник от британското правителство, запознат с процеса на вземане на решения в САЩ, заяви, че тези пречки са основните фактори за забавянето.

Длъжностните лица също ще трябва да идентифицират всяка украинска фабрика, служител и подизпълнител, на които е предоставен достъп до технологията.

От решаващо значение е, че те ще се нуждаят от гаранции, че тези тайни не могат да бъдат откраднати или предоставени на Русия.

Източник, близък до американския президент, заяви пред The ​​Telegraph, че администрацията е била наясно с историята на Украйна с оръжия, дарени от нейните съюзници, които са се озовали на черния пазар в Европа.

Това е страх, който Тръмп и неговите помощници сякаш споделят насаме. Boeing също сподели това безпокойство, като един вътрешен човек от индустрията заяви, че е „точно“, че опасенията за попадане на оръжията във вражески ръце са били проблем за висши служители.

Съществува и въпросът къде Украйна физически ще сглоби ракетата. Изграждането ѝ в страната би я направило основна цел за руски удари. Двама източника, запознати с дискусиите, казаха, че като решение новите прехващачи вероятно ще бъдат произведени в Германия или друга европейска държава. Това е идея, за която се смята, че е предпочитана от Елбридж Колби, заместник-министър на войната на САЩ по политиката.

Но експерти и вътрешни хора казват, че преместването на производството извън Украйна би отнело време и допълнително би усложнило лицензирането.

Германия например не е завършила производството в новата си фабрика за ракети Patriot.

Boeing обаче остава ангажиран да прави това, което администрацията изисква.

През април беше постигнато седемгодишно рамково споразумение за утрояване на годишното производство. Boeing очаква да произведе значително повече самонасочващи се ракети като част от това споразумение, отколкото е произвела през предходните 26 години взети заедно.

Също така се бори с подновеното вътрешно търсене. Смята се, че продължаващият конфликт с Иран е изчерпал сериозно запасите си от прехващачи Patriot на САЩ.

Някои оценки сочат, че военните са изразходвали от 50% до 65% от целия си инвентар Patriot. Според докладите, това е отчасти причината Тръмп многократно да отменя планираните удари срещу Техеран и връщането към тотална война.

Зеленски направи своята заявка. Но надеждите бяха смазани от желанието на Вашингтон да запази най-чувствителната си технология.

С наближаването на поредната зима на бомбардировки, той трябва да знае, че времето за осигуряване на чертежите и защита на страната му от въздушна атака изтича.