Патриарх Даниил за отказа ни да наложим санкции на патриарх Кирил: Смела постъпка

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил коментира санкциите, които Европейският съюз настоява да се наложат на руския патриарх Кирил.

"Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението", заяви той в отговор въпрос как ще коментира позицията да не бъдат налагани санкции на руския патриарх пред БГНЕС.

Светият синод на Българската православна църква провежда днес заседание.

Днес ще се състои и първата среща на министър-председателя Румен Радев със Светия синод на БПЦ

"Това е първата среща на премиера със Светия синод. Може да се каже, че тя ще бъде протоколна среща. Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата, така че нашето сътрудничество е от взаимен интерес и винаги има достатъчно теми за обсъждане", каза патриарх Даниил.

Миналата седмица в Брюксел министър-председателят Румен Радев заяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък на Европейския съюз. Премиерът аргументира позицията си с това, че санкционирането на духовен водач би задълбочило разделението и не би допринесло за усилията за мир.

"Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията. Да, ще наложим вето", заяви Радев на 18 юни пред българските медии в белгийската столица преди срещата на Европейския съвет.

Премиерът подчерта, че не личността на руския патриарх Кирил е важният въпрос, а отношението към православната общност и Руската православна църква като институция.

"Не ме интересува патриарх Кирил. Мен ме интересува Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква. Тя е източноправославна, както и нашата. Ние сме едно семейство", каза тогава Радев. По думите му по подобни въпроси трябва да бъде чута и позицията на Българската православна църква.

"Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции ще допринесат за края на войната?", попита той и подчерта: "Да, ще наложа вето".

Малко по-късно премиерът уточни, че ако патриарх Кирил бъде в санкционния списък, България ще поиска той да бъде изваден от него.