BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 44

Един човек е загинал при руска атака срещу цивилен кораб в Черно море

Нанесени са удари срещу два кораба за сухи товари

06.08.2026 | 10:58 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руските сили удариха два кораба за сухи товари близо до украинското черноморско пристанище Одеса късно снощи, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.

Плавателните съдове са транспортирали военно оборудване, заяви министерството.

Един човек е загинал и трима са ранени от цивилния кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, при въздушна атака в Черно море, съобщи от своя страна председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация на кораба за сухи товари, натоварен с украинска пшеница, са нанесени щети.  

"В резултат на атаката корпусът е повреден, а на кораба е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран на брега. На ранените се оказва необходимата помощ", посочва Олег Кипер, цитиран от БТА.

Свързани статии

"Руснаците  продължават да атакуват граждански кораби в Черно море. Подобни атаки за пореден път демонстрират систематичността и цинизма на руския терор, също и заплахата на агресора както за живота на цивилните, така и за глобалната продоволствена сигурност като цяло",  констатира областният управител в съобщението си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кораби руски удари Черно море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem