Един човек е загинал при руска атака срещу цивилен кораб в Черно море

Руските сили удариха два кораба за сухи товари близо до украинското черноморско пристанище Одеса късно снощи, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.
Плавателните съдове са транспортирали военно оборудване, заяви министерството.
Един човек е загинал и трима са ранени от цивилния кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, при въздушна атака в Черно море, съобщи от своя страна председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
По негова информация на кораба за сухи товари, натоварен с украинска пшеница, са нанесени щети.
"В резултат на атаката корпусът е повреден, а на кораба е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран на брега. На ранените се оказва необходимата помощ", посочва Олег Кипер, цитиран от БТА.
"Руснаците продължават да атакуват граждански кораби в Черно море. Подобни атаки за пореден път демонстрират систематичността и цинизма на руския терор, също и заплахата на агресора както за живота на цивилните, така и за глобалната продоволствена сигурност като цяло", констатира областният управител в съобщението си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.