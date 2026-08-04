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Трима ранени при удар с дронове срещу турски товарен кораб в Черно море

Турските власти не уточняват коя страна стои зад атаката

04.08.2026 | 07:10 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позовава на турски правителствени представители.

Корабът „Надежда“ е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи турската Главна дирекция по морските въпроси, цитирана от турски медии. В съобщенитето не се уточнява коя страна стои зад атаката.

Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона атакували плавателния съд под флага на Камерун.

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Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот.

През последните седмици и Украйна, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
(БТА)

 

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Тагове:

турски товарен кораб дрон Черно море
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