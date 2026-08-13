Голям пожар гори на Халкидики, евакуираха селището Сивири

Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра – най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии.

Чрез спешния телефон 112 е изпратено съобщение на жителите да се отдалечат от района на селището Сивири и да се насочат в посока на Мола Калива, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

В зоната има затруднения с трафика, защото мнозина жители и туристи напускат Сивири.

Както пише местният информационен портал „Вория“, пожарът е в ниска растителност, но наблизо има гора и съществуват опасения, че огънят може да се прехвърли в нея.

Срещу огъня действат 112 пожарникари с 3 групи горски командоси и 41 пожарни коли.

В гасенето от въздуха участват 9 самолета и 3 хеликоптера./БТА