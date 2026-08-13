Йотова: Бургас има невероятен шанс да покаже България на Европа

Президентът Илияна Йотова поздрви бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“. Това тя направи на фейсбук страницата си. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг, заяви Йотова.

Ето и пълният текст на поста:

"Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката!

Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието.

Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като “Бургас и морето”, а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова “Ах, морето” и с топли спомени за “Бургаските вечери”, възпети от “Фамилия Тоника”.

Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа!