Без пробив: Къшнър не успя да преодолее застоя в плана на Тръмп за Газа

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, днес приключи срещите си в рамките на 2 дни с лидерите на Израел и радикалната палестинска групировка “Хамас” за преодоляване на застоя в плана за мир в ивицата Газа на Тръмп, но няма изгледи, че е постигнат пробив, предаде Ройтерс.

Къшнър се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в Израел - ден, след срещата му с политическия лидер на “Хамас” Халил ал Хая в Египет, за да съживи плана, който е в застой, след като Израел нанесе въздушни удари и превзе още територия в Газа, въпреки примирието от октомври. В същото време палестинската групировка отказва да се разоръжи.

Миналия месец Тръмп съобщи, че “Хамас” се е съгласил да предаде поетапно въоръжението си, съгласно плана от 15 точки, предложен от неговия т.нар. Съвет за мир, за да се придвижи общият план за мир, докато израелската армия се изтегля от Газа.

Движението заяви, че е съгласно с пътната карта, но изпълнението ѝ зависи от това Израел първо да изпълни собствените си ангажименти, “включително прекратяване на атаките и изтегляне на силите“.

Нетаняху, чиято управляваща коалиция изостава в проучванията преди парламентарните избори през октомври, по-рано този месец отхвърли 15-точковия план, настоявайки, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато “Хамас” не се разоръжи напълно.

Израелски представител посочи, че не е постигнат пробив по време на днешната среща и уточни, че Нетаняху е бил категоричен, че армията няма да се изтегли от демаркационната линия, установена със споразумението за примирие през октомври, и ще продължи да извършва военни операции в Газа, докато смята за необходимо, включително да атакува онези, които са участвали в атаките от 7 октомври 2023 г., предизвикали войната.

“Хамас” иска Израел да спазва примирието, докато двете страни оспорват последователността на изпълнение на плана на Тръмп за прекратяване на войната.

До момента няма официален коментар от Съвета за мир. Според два източника срещата на Къшнър с Нетаняху е продължила над три часа.

Специалният пратеник за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов, за когото се смята, че ръководи опитите за прилагане на плана, също е присъствал на срещата, съобщиха източници на Ройтерс.

Според израелски представители Къшнър и Нетаняху са се споразумели, че възстановяването на Газа няма да започне, докато “Хамас” не се разоръжи напълно, включително и предаване на лекото си въоръжение.

В изявление, в което срещата е определена като “задълбочена и конструктивна”, канцеларията на израелският премиер заяви, че Израел и Съветът за мир смятат, че разоръжаването на групировките в Газа трябва да бъде “бързо и цялостно преди да започне каквото и да е възстановяване”.

Той добави, че Нетаняху се е споразумял със Съвета за мир за създаването на работна група за разоръжаване и демилитаризация, както и за друга работна група, фокусирана върху санитарните условия, чистата вода и още въпроси, свързани с общественото здраве в Газа.

Според израелдски представител Нетаняху и американският пратеник Джаред Къшнър са обсъдили възможността американски генерал да отговаря за проверката на разоръжаването на "Хамас“. съобщи израелски представител.

"Двете страни се договориха, че няма да има никакво преразполагане на силите или възстановяване в Ивицата Газа, преди "Хамас“ да бъде разоръжен в цялата територия“, заяви високопоставен израелски представител пред АФП.

"Беше договорено също, че първата стъпка към демилитаризацията на Ивицата ще бъде "Хамас“ да предаде оръжията си за извеждане от употреба под надзора на американски генерал“, добави той.

В разговорите с Къшнър участваха и други членове на създадения от Тръмп Съвет за мир за Газа, сред които бившият британски премиер Тони Блеър.

Групата не направи незабавен коментар след срещата.

По време на разговорите в Египет Къшнър е поискал „Хамас“ да докаже, че действително се отказва от оръжията си, както и групировката, чието нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. постави началото на войната в Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия, съобщиха източници.

Представител на „Хамас“ заяви, че делегацията, водена от новия лидер на групировката Халил ал Хая, е уверила Къшнър, че е ангажирана с плана за Газа и настоява за натиск върху Нетаняху.

Твърда реторика

Нетаняху, най-дълго управлявалият премиер в историята на Израел, е изправен пред избори на 27 октомври и през последните месеци все по-често демонстрира готовност да се противопоставя на Тръмп, чиято подкрепа преди изтъкваше в предизборните си кампании.

Израелският премиер не скри недоволството си и от решението на Тръмп да прекрати започналата в края на февруари американско-израелска война срещу Иран и вместо това да търси споразумение с управляващите в Техеран.

Тази позиция беше изразена въпреки уверенията на върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, че Израел няма да трябва да изтегля силите си преди пълното разоръжаване на „Хамас“. Така Младенов се отдалечи от по-ранната позиция на Съвета за започване на поетапно изтегляне на израелските сили.

В отделно интервю крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир призова за масови убийства в Газа.

„Смятам, че всяка нощ в Газа трябва да се извършват целенасочени ликвидации. Да бъдат премахвани по 30 или 40 души“, заяви Бен Гвир в подкаст с бивш израелски заложник в Газа.

„Не само онези, които ви застрашават в момента. Това са хора, които не би трябвало да са живи“, каза той и добави: „Правя им комплимент, като ги наричам хора.“

На 16 август осем държави с мюсюлманско мнозинство, сред които Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства, осъдиха в съвместно изявление отхвърлянето на плана за Газа от Израел. Отношенията с ОАЕ са определяни от Нетаняху като едно от ключовите му външнополитически постижения.

Израел възобнови въздушните удари в Газа след кратко затишие, последвало представянето на мирния план от Тръмп.

Според данни на здравното министерство в Газа, което е под контрола на „Хамас“, най-малко 1265 палестинци са били убити при израелски операции, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври. ООН смята данните на министерството за надеждни.

Израелската армия съобщи за петима загинали свои военнослужещи при операции в Газа през същия период.

