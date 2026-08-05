Нетаняху: Израел не е приел подкрепения от САЩ план за Газа

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху наруши мълчанието си и заяви, че страната му не е приела подкрепяния от САЩ план за Газа, дори след като е получил уверения, че израелското изтегляне ще се състои едва след като "Хамас“ се разоръжи.

Във видеоклип, публикуван в профилите му в социалните мрежи във вторник вечерта, Нетаняху каза, че екипът на американския президент Доналд Тръмп "вярва, че може да постигне разоръжаването на "Хамас“ и демилитаризацията на Газа.

"Ние проверяваме това. Те ни изпратиха проект, но ние не се съгласихме с него, това не е нашият проект. Изпратихме нашите коментари“, каза Нетаняху, цитиран от AFP.

В понеделник Нетаняху се срещна с подкрепяния от САЩ "Съвет за мир" и получи гаранции, че от израелската армия ще се изисква да напусне сегашните си позиции в Газа едва след като "Хамас“ се разоръжи.

Върху премиера обаче нараства натискът от страна на коалиционните му партньори от крайната десница да отхвърли сделката.

Жълта линия

Макар че Съветът за мир посочи, че Израел няма да се налага да извършва изтегляне отвъд първоначалната "Жълта линия“, докато "Хамас“ поне не започне да предава оръжията си, Нетаняху заяви, че израелските сили изобщо няма да се придвижват, докато предизборната му кампания набира скорост.

"Черновата“, описана от Нетаняху, не е била предвидена за обсъждане с Израел, тъй като е била резултат от отделни преговори между "Хамас“, контролирания от Тръмп "Съвет за мир“ и страните посредници – Египет, Катар, Турция и САЩ.

Според американски представител предложението за разоръжаване е продължение на плана на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната в Газа, който Израел вече прие миналата есен. Според американския източник от Израел се иска единствено да продължи да се придържа към този план, като източникът добави, че Тръмп би останал “силно разочарован“ от Йерусалим, ако страната възпрепятства напредъка на предложението.