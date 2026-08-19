Разследват още приближени до Зеленски за корупция

Националното антикорупционно бюро (НАБУ) извършва обиски в имоти, свързани с Ирина Мудра, зам.-ръководител на канцеларията на президента, и с депутат Вадим Столар. Информацията е на правоохранителните органи, запознат с разследването, цитирани от Kyiv Independent.

От НАБУ заявиха, че провеждат "специална операция за разкриване на престъпна организация, ръководена според данните от настоящ и бивш украински депутат, в която участват и висши длъжностни лица от канцеларията на президента“.

От бюрото уточниха, че допълнителна информация ще бъде оповестена по-късно.

През декември NABU повдигна обвинения и на петима депутати от парламентарната група на президента Володимир Зеленски "Слуга на народа“ за получаване на пари в брой срещу гласуване в парламента.

През същия месец Бюрото извърши обиск и в помещения, ползвани от сътрудник на Давид Арахамия - ръководител на парламентарната група на "Слуга на народа“.

През юли "Украинска правда“ също съобщи, позовавайки се на свои източници, че по-рано същия месец NABU е получило съдебни разпореждания, позволяващи вземането на биологични проби от въпросния сътрудник на Арахамия във връзка с разследването за предполагаеми плащания в брой към депутати.