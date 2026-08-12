Зеленски: Украйна нанесе "уникален" удар по руската военноморската база в Новоросийск

Украинските отбранителни сили проведоха уникална операция по нанасяне на удари по военноморска база в Новоросийск, използвайки реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и безпилотни надводни апарати.
Зеленски коментира операцията във Facebook, съобщи Украинформ .
"Снощи украинските отбранителни сили проведоха уникална операция, насочена към военноморската база в Новоросийск – последният голям бастион на руския флот в Черно море, на повече от 300 километра от фронтовата линия. Нашите реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и безпилотни военноморски системи успешно поразиха определените цели. Потвърдени са попадения по позиции на противовъздушната отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура", написа той.
Той изрази благодарност към войниците от Въоръжените сили на Украйна, Службата за сигурност на Украйна и разузнавателните служби за тяхната прецизност и успешни резултати. Президентът подчерта, че руският флот и цялата инфраструктура, която го поддържа, няма да бъдат в безопасност, докато руската агресия продължава.
"Войната трябва да бъде спряна и всички разумни предложения за дипломация са на масата", подчерта Зеленски.
Както беше съобщено по-рано, между 1 и 8 август, Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по още 12 кораба от руския скрит флот в Черно и Азовско море.
Дмитро Плетенчук, говорител на украинските военноморски сили, заяви, че Новоросийск остава последният преден пост , където Русия може да разположи военни кораби на Черноморския си флот, след като загуби възможността да използва Крим пълноценно като военноморска база.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.