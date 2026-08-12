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Зеленски: Украйна нанесе "уникален" удар по руската военноморската база в Новоросийск

"Паляница", "Нептун" и морски дронове са поразили позиции на ПВО, кейове и пристанищна инфраструктура

12.08.2026 | 15:51 ч. 34
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Украинските отбранителни сили проведоха уникална операция по нанасяне на удари по военноморска база в Новоросийск, използвайки реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и безпилотни надводни апарати.

Зеленски коментира операцията във Facebook, съобщи Украинформ .

"Снощи украинските отбранителни сили проведоха уникална операция, насочена към военноморската база в Новоросийск – последният голям бастион на руския флот в Черно море, на повече от 300 километра от фронтовата линия. Нашите реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и безпилотни военноморски системи успешно поразиха определените цели. Потвърдени са попадения по позиции на противовъздушната отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура", написа той.

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Той изрази благодарност към войниците от Въоръжените сили на Украйна, Службата за сигурност на Украйна и разузнавателните служби за тяхната прецизност и успешни резултати. Президентът подчерта, че руският флот и цялата инфраструктура, която го поддържа, няма да бъдат в безопасност, докато руската агресия продължава.

"Войната трябва да бъде спряна и всички разумни предложения за дипломация са на масата", подчерта Зеленски.

Както беше съобщено по-рано, между 1 и 8 август, Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по още 12 кораба от руския скрит флот в Черно и Азовско море.

Дмитро Плетенчук, говорител на украинските военноморски сили, заяви, че Новоросийск остава последният преден пост , където Русия може да разположи военни кораби на Черноморския си флот, след като загуби възможността да използва Крим пълноценно като военноморска база.

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