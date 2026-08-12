Зеленски нагази в балканско минно поле с позицията си за Косово

Пътуването на Володимир Зеленски до Сърбия през уикенда предизвика отзвук на Балканите дълго след като украинският президент се върна в Киев. Зеленски посети за първи път сръбския президент Александър Вучич, който отказа да се присъедини към режима на санкции на ЕС срещу Русия и поддържа уютни отношения с Кремъл, в събота. След това той се намеси в най-оспорвания регионален спор, като заяви, че Украйна ще продължи да не признава независимостта на Косово, бивша провинция на Сърбия, пише Politico.

Реакцията на Косово беше бърза. Синьо-жълт транспарант с размерите на сграда с надпис "Свободна Украйна", който стои на главната улица на Прищина от 2022 г., беше свален веднага, а кметът Пърпарим Рама заяви, че макар симпатиите му да остават с "народите, изправени пред война, насилие и преследване... уважението трябва да бъде взаимно".

След посещението на Зеленски, Вучич заплаши физически да пренасочи река Ибър, която тече от Сърбия към Косово, в отговор на разрушаването на къщи, собственост на сърби, по брега на язовира. Подобен ход би източил резервоара, снабдяващ голяма част от водата на Косово и решаващия охладителен капацитет на най-голямата електроцентрала.

Освен това сръбският външен министър Марко Джурич и албанският премиер Еди Рама си размениха забележки, като последният обвини Сърбия, че е в "политически балон" и отрича факта, че "Сърбия е загубила Косово" отдавна.

Косово беше южна провинция на Сърбия с албанско мнозинство през по-голямата част от 20-ти век.

Нейният народ имаше широки политически права при социалистическа Югославия, докато десетилетните сръбски репресии срещу несъгласните не доведоха до въоръжения конфликт от 1998-99 г. Тримесечна бомбардировка на НАТО прогони сръбските сили и направи провинцията протекторат на ООН.

Косово обяви независимост през 2008 г. и към днешна дата е призната от над 100 държави, включително САЩ, Великобритания и 22 от 27-те страни членки на ЕС. Тя е и потенциална страна кандидат за ЕС, като кандидатурата ѝ ще бъде подадена през декември 2022 г.

Статутът на страната отдавна е любима тема за разговори на руския президент Владимир Путин, който го използва, за да оправдае нахлуването в Грузия през 2008 г. и анексирането на Крим през 2014 г. Министърът на външните работи на Косово Глаук Конюфца заяви, че е приел мнението на Зеленски "със съжаление" и че подобна реторика отразява "опитите на Русия да използва Косово като прецедент".

Що се отнася до това защо украинският лидер изобщо би се забъркал в неразрешимия балкански въпрос, вероятно въпросът се свежда до оръжия.

Сърбия все още произвежда значителни количества боеприпаси в калибрите по съветски стандарт, които би било невъзможно да се придобият от западните съюзници на Киев, които вместо това използват стандарта на НАТО. Украйна запазва тежки гаубици и танкове от съветската епоха, които остават ключови за борбата в Донбас и отвъд него. И въпреки проруската си позиция, Вучич с удоволствие ги предоставя на Киев тихомълком.

"Украйна е в позиция, в която не може да се интересува от неща извън по-непосредствените нужди на Украйна, а Вучич е по-важен за него", обясни Флориан Бийбър, който ръководи Центъра за изследвания на Югоизточна Европа в Университета в Грац.

Жестовете на Вучич към Зеленски може да са отчасти опит да успокои критиките от Брюксел. Лидерите на ЕС осъдиха „избухването на насилие“ по време на продължаващото антиправителствено протестно движение и „срива на демократичните стандарти“ в Сърбия.

"Той се надява, че ще получи по-малко критични забележки през следващите месеци заради близките си, поне символично по-близки, връзки със Зеленски. Вучич прави това за лост пред ЕС преди евентуални избори в страната", продължи Бийбър.

Поддръжниците на Косово отдавна представят независимостта му като еднократен случай, а не като шаблон. Но обстоятелствата около отдалечаването му от Сърбия остават противоречиви, особено за членове на ЕС като Испания и Кипър, които имат свои собствени сепаратистки главоболия и все още отказват да признаят независимостта на Косово.