Украйна повдигна обвинения на началникa на Генщаба на Русия

Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на Генералния щаб на руската армия и първи заместник-министър на отбраната генерал Валери Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна.

Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли 2026 г., когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети "Циркон" и "Искандер-М".

По данни на ССУ при атаката са били ранени над 100 души, от които 70 са били хоспитализирани. Значителни щети са били нанесени и на повече от 20 жилищни сгради в различни части на Киев.

Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той самият остава на територията на Русия.

ССУ припомни, че през юни 2024 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Герасимов по обвинения във военни престъпления срещу цивилни в Украйна. Обвиненията са свързани с прякото му участие в руските ракетни удари срещу украинската енергийна инфраструктура през 2022 и 2023 г.

Според украинските власти 30 души са загинали при руската атака срещу Киев на 2 юли, като са регистрирани щети във всички райони на града.

(БТА)