Китай изпрати разузнавателни дронове близо до Япония, F-15 бяха вдигнати във въздуха

Китайската народноосвободителна армия разшири използването на безпилотни летателни апарати в Япония, като разузнавателно-щурмовият дрон TB-001 е разположен над Източнокитайско море, заедно със самолети за събиране на разузнавателна информация Y-9. Полет на по един самолет от всеки тип на 18 август накара японските сили за въздушна самоотбрана да вдигнат в небето изтребители F-15, за да ги наблюдават. Комбинацията от самолети е особено забележителна, защото обединява безпилотен летателен апарат с голяма автономност и пилотирана платформа за разузнаване, наблюдение и електронна война в една от най-стратегически чувствителните зони на Западния Пасифик.

TB-001, разработен от Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation, е безпилотен боен летателен апарат със средна височина и голяма автономност, който използва отличителна конфигурация с двойна стрела. Големият му корпус му позволява да носи значително количество гориво и оборудване за мисии, докато по-късните версии са включили трети двигател за увеличаване на полезния товар и производителността, пише MWM. Публично обявените спецификации за самолета показват издръжливост от приблизително 35-40 часа, което му позволява да остане над дадена зона значително по-дълго от конвенционален изтребител или пилотиран разузнавателен самолет.

Издръжливостта на този TB-001 е особено ценна за морски операции.

Вместо да извършва кратък разузнавателен полет, TB-001 може потенциално да остане на базата в продължение на много часове, наблюдавайки корабоплаването, движенията на флота и активността на самолетите, докато предава информация обратно към китайските командни центрове. Способността му да носи оръжия също означава, че самолет, първоначално разположен за наблюдение, би могъл потенциално да премине в ударна роля, въпреки че няма индикации, че дронът е изпълнявал атакуваща мисия по време на последния полет.

Значението на TB-001 се простира отвъд индивидуалните му възможности. Китай разработва все по-разнообразно семейство безпилотни летателни апарати с дълга издръжливост, предназначени за извършване на разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни мисии (ISR), електронна война, насочване и ударни мисии. TB-001 допълва по-големи и по-специализирани системи като височинния разузнавателен самолет WZ-7 с голяма продължителност на полета и единствения в света хиперзвуков самолет WZ-8, предоставяйки на Народноосвободителната армия множество нива на безпилотно наблюдение по морските подходи към Китай.

Присъствието на Y-9 редом с TB-001 е може би още по-значимо, като самолетът се използва за събиране на разузнавателна информация и електронна война, осигурявайки сензори и възможности за обработка, които могат да допълнят безпилотните летателни апарати, действащи в една и съща зона. Въпреки че Япония не е установила, че двата самолета са действали като официално интегриран екип от пилотирани и безпилотни самолети, едновременното им присъствие предполага възможността за все по-сложни комбинации от платформи с екипаж и без екипаж. Китайските въздушни операции близо до Япония се увеличиха значително от декември 2025 г., когато нова администрация в Токио зае значително по-враждебна позиция към Китай, включително заплаши да се намеси в продължаващия конфликт между съперничещите си китайски правителства в Пекин и Тайпе.