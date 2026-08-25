Парламентът прие тестове за почтеност при рискови държавни длъжности

Държавните служители на длъжности с висок корупционен риск ще трябва да минават тест за почтеност, а работата от вкъщи ще бъде разрешена до два дни седмично. Това предвиждат окончателно приетите от парламента промени в Закона за държавния служител.

След гласуването председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че това е седмият и последен законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост, приет от парламента в рамките на три месеца.

Тестът за почтеност ще важи три години

При първо назначаване или оправомощаване на длъжност с висок корупционен риск ще се изисква валиден успешно издържан тест за почтеност.

Ако служителят няма такъв резултат, тестът трябва да бъде проведен до един месец след назначаването му. При неуспех органът по назначаването ще може да прекрати оправомощаването.

Успешният резултат ще бъде валиден три години. Служител, който не издържи теста, няма да може да се яви отново в рамките на една година.

С наредба на Министерския съвет ще бъдат определени съдържанието на изследването, психометричните стандарти, методите и редът за провеждане на тестовете.

До два дни работа от вкъщи

Промените дават възможност на държавните служители да работят дистанционно до два дни от работната седмица.

Този режим трябва да бъде предвиден в устройствените правила на съответната администрация и ще се прилага със съгласието на служителя.