Три титли, нула загуби и един голям шанс: Кой е Пабло Молина, който идва за SENSHI 33?

Аржентинецът Пабло Молина пристига във Варна за SENSHI 33 Grand Prix с история, която далеч не се изчерпва със статистиката. На 5 септември той ще се изправи срещу Майк Кена от Демократична република Конго в една от двете резервни битки на турнира до 95 кг.

Победителите в резервните срещи ще останат в готовност да влязат в основната схема при контузия или невъзможност на някой от осемте основни участници да продължи.

За Молина това е поредна важна стъпка след три поредни титли от KWU SENSHI Световната купа за аматьори, четири победи без загуба на професионалния ринг и първо място в световната ранглиста на BoxRec до 95 кг.

Първо до България с еднопосочен билет

Историята му със SENSHI започва през 2024 г., когато пристига в България за първото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори.

Тогава Молина няма достатъчно средства за двупосочен самолетен билет и може да си позволи само пътуването до България. Планът е прост и рискован - да спечели турнира и с наградата да плати обратния билет.

Той успява.

Във финала до 90 кг побеждава Вукан Роганович и става шампион.

Година по-късно отново трябва да намери начин да стигне до България, като този път взема пари назаем. И отново печели - побеждава Алберт Угринчич във финала и защитава титлата си.

Три участия, три титли

През юли 2026 г. Молина се завръща вече като двукратен шампион, но този път се качва в по-тежката категория над 90 кг.

След три двубоя в рамките на два дни аржентинецът печели и третата си поредна титла от KWU SENSHI Световната купа.

Така за три години участва в три издания и си тръгва като шампион и от трите.

От аматьорския връх до №1 в BoxRec

Паралелно с участията си в Световната купа Молина развива и професионалната си кариера.

Той има четири победи и нито една загуба, както и титли на световен и южноамерикански шампион на WKN.

През август 2026 г. Молина оглавява световната ранглиста на BoxRec при професионалните кикбоксьори до 95 кг. След него са американецът Майрън Денис и французинът Никола Вамба.

"La Montaña"

Извън ринга Молина е описван като спокоен и щедър човек, но в битка си е спечелил прякора "La Montaña" - "Скалата".

Сред бойците, които го вдъхновяват още от детството, са Анди Хуг и Ернесто Хуст.

На 5 септември тази връзка ще има и символично продължение - Молина ще се бие на SENSHI, а четирикратният световен K-1 Grand Prix шампион Ернесто Хуст ще бъде във Варна като част от реферския и съдийски състав на организацията.

Шансът, който трябваше да дойде по-рано

Молина е трябвало да направи крачката към професионалната сцена на SENSHI още преди година, но катастрофа осуетява участието му.

Сега той получава нов шанс.

На 5 септември във Варна аржентинецът ще се изправи срещу Майк Кена в резервна битка на SENSHI 33 Grand Prix.

Основната схема включва осем бойци, които ще преминат през четвъртфинали, полуфинали и финал, а програмата предвижда и среща за третото място.

При необходимост резервните бойци могат да бъдат включени в турнира.

Преди две години Молина пристига в България с еднопосочен билет и нуждата да спечели, за да се върне у дома. Сега се завръща с три поредни титли, без загуба при професионалистите и като №1 в ранглистата на BoxRec.

Билети за SENSHI 33 Grand Prix се продават в мрежата на Eventim.