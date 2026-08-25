Американски военен самолет кацна в Москва, не е ясно кой е бил на борда му

На сутринта на 25 август военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III на американските ВВС с борден номер RCH4555 кацна на летище Внуково в Москва, според данни на Flightradar24.

Полетът е излетял от Рига приблизително в 8:50 ч. московско време и е пристигнал в Москва около 10:00 ч.Полетът в момента не е проследяван, тъй като е или е кацнал, или е "извън обслужваното поле".

На 23 август полет RCH4555 пристигна в Рига от Кемп Спрингс, Мериленд. Там се намира военновъздушната база Андрюс, дом на Air Force One, президентския самолет на САЩ.

Не е известно защо военният самолет е летял до Москва

През последните месеци руските власти очакваха посещение от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер. Те бяха американски посредници между Москва и Киев по време на предишни кръгове мирни преговори. Този процес в момента е спрян.

През февруари 2025 г. бизнес самолет Gulfstream C-37B на американските военновъздушни сили кацна на летище Внуково в Москва. По-късно беше разкрито, че самолетът е превозвал Александър Винник, основател на крипто борсата BTC-e. Той беше върнат в Русия като част от размяна на затворници със САЩ. Винник беше разменен за учителя Марк Фогел, който беше осъден на 14 години затвор в Русия за контрабанда на наркотици.