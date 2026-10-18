Кремъл: украинските атаки не могат да променят хода на събитията

В неделя от Кремъл заявиха, че мащабните украински атаки срещу руски градове няма да променят военните им цели.

"Киевският режим оказва съпротива, но това не може да промени хода на събитията", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руски медии.

Тази нощ Киев нанесе удар по Санкт Петербург – най-голямата атака с дронове срещу родния град на Владимир Путин от 2022 г. насам, при която е пламнала петролна рафинерия. От историческия център на Санкт Петербург, разположен на брега на река Нева, се виждаше издигащ се дим. Според руската страна Украйна е поразила петролна рафинерия и петролно депо при нощни удари, довели до смъртта на един човек.

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Според държавните медии това е най-мащабната атака срещу града от началото на войната през 2022 г. Украйна е нанасяла удари по Москва и Санкт Петербург и по време на продължаващата офанзива на Кремъл, но мащабни атаки срещу основните руски градове се случваха рядко.

Киев нанесе удар по Санкт Петербург на фона на сериозно обтягане на отношенията с Вашингтон през последните дни, след като Тръмп отмени санкции срещу Русия и сключи сделка с Москва за доставка на дизелово гориво. Украйна и нейните европейски съюзници изразяват опасения, че Белият дом заема страната на Москва.