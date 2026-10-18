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Простреляха млада жена в Стокхолм, почина от раните си

Инцидентът е станал в спортен център

18.10.2026 | 19:13 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Млада жена е починала от тежките наранявания, които получила, след като била простреляна в спортен център в Стокхолм, предаде ДПА, позовавайки се на Шведската телеграфна агенция. 

Жената, която е била на около 25 години, е била простреляна в шведската столица в петък вечерта и е била откарана с тежки наранявания в болница, където вчера е починала. По време на нападението в спортния център е имало няколко събития. 

Разследването вече се води за убийство. Вчера бяха арестувани двама тийнейджъри. 

Обстоятелствата и подробностите около престъплението засега остават неясни. Според информацията жената е работила в сферата на младежки организации.

До момента не е установена лична връзка между двамата младежи и жертвата, заяви пред шведската обществена телевизия прокурор Лукас Тигерстранд. 

Според ТТ в спортния комплекс по време на нападението е имало мач по флорбол и футболна среща. Атаката обаче не е била извършена в залите, където са се играели мачовете. На мястото е имало много деца и тийнейджъри. Сега им се оказва психологическа кризисна подкрепа, отбелязва ДПА. 

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