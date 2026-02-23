Лимитирана инвестиционна застраховка на UNIQA е в продажба от днес до 22 март

Стартира продажбата на лимитирания инвестиционен продукт UNIQA LifeInvest II до 22 март. Той съчетава в себе си първокласна застраховка „Живот“ на UNIQA заедно с възможност на реализиране на доходност без горна граница при положително движение на индекса EURO STOXX 50, част от продукта. Срокът на договора е 6 години с фиксиран падеж на 6 февруари 2032 г., когато клиентите получават 100% от инвестираната сума, както и реализираната допълнителна доходност.

UNIQA LifeInvest II e поредният внимателно разработен застрахователно-инвестиционен продукт, който UNIQA пуска на пазара. Той е подходящ за настоящи и нови клиенти, които поддържат ликвидни средства и имат интерес към участието на световните финансови пазари с нисък риск и консервативен подход.

Този продукт е структуриран застрахователен продукт. Той съдържа в себе си два финансови инструмента и застраховка “Живот”. Първият инструмент е облигацията на стойност 1 000 000 евро, която международната банка „Goldman Sachs Bank Europe SE“ издаде ексклузивно за UNIQA. Именно тя гарантира 100-процентовата защита на вложения от клиента капитал. Вторият инструмент е известен като индексът на “сините чипове” - EURO STOXX 50, който позволява на клиента да реализира и допълнителна доходност при положително движение на цената на индекса в срока на полицата. За продукта UNIQA Life Invest II няма да има лимит на доходността. Не на последно място, продуктът включва застраховка „Живот“ с основни покрития доживяване, смърт от заболяване и смърт от злополука.

Минималната стойност на инвестиция е 1000 евро, срещу която клиентът получава застраховка “Живот” и един дял от сертификата.

През ноември 2025 г. първият транш на структурирания продукт “UNIQA LifeInvest” със същия размер бе изкупен за по-малко от 7 дни. Дотук, най-голямата реализирана доходност е от структуриран продукт на УНИКА е в размер от 30.02% през 2023 г. В миналогодишния продукт 85% от клиентите са инвестирали суми до 10 000 евро, което ясно показва, че продуктът се възприема като достъпен, нискорисков и подходящ за масов клиент.​

Допълнителна информация за условията и възможностите на „UNIQA LifeInvest II“ може да бъде получена във всеки офис на УНИКА или техен партньор.