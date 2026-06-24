УниКредит Булбанк запазва безплатната обмяна на левове и стотинки до края на септември

УниКредит Булбанк удължава до 30 септември 2026 г. периода, в който физическите лица могат да обменят без такса банкноти и монети в левове в клоновата мрежа на банката. Решението е взето с цел да осигури допълнително удобство на клиентите в процеса на преминаване към еврото и да им даде повече време за обмяна на наличните средства без такса. Безплатната обмяна ще продължи да важи както за банкноти, така и за монети в левове, включително стотинки.

„Преминаването към еврото е една от най-значимите промени във финансовия живот на хората през последните години. Нашата цел е този процес да бъде максимално лесен и удобен за клиентите. Въпреки че необходимостта от обмяна на налични левове постепенно намалява, искаме да дадем допълнително спокойствие и гъвкавост на хората, които все още разполагат с банкноти и монети в националната валута. Затова взехме решение да удължим периода за безплатна обмяна до края на септември“, коментира Борислав Генов, директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Малко преди изтичането на законово определения срок за безплатна обмяна, банката отчита значително намаляване на броя и обема на тези операции, които през последния месец представляват едва под 5% от всички касови трансакции във филиалите на банката.

Съгласно действащите нормативни изисквания във връзка с мерките срещу изпирането на пари, при обмяна на валута на стойност над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата. Към момента не се предвиждат промени в този праг.

Паралелно с мерките за улесняване на прехода към еврото, УниКредит Булбанк продължава да развива своите продукти и услуги в подкрепа на ежедневното банкиране. От 20 август банката ще предлага SEPA незабавни плащания, които позволяват извършването на преводи в реално време към държави от Европейското икономическо пространство и други участващи пазари. Услугата е поредна стъпка в стратегията на банката за развитие на дигиталните услуги и предоставяне на по-бързи и удобни решения за клиентите.

УниКредит Булбанк продължава да предлага и преференциални условия по своите планове за ежедневно банкиране, създадени да улеснят управлението на личните финанси в новата валутна среда.