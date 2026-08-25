А1 и Уча.се с ново партньорство за началото на учебната година

По случай старта на новата учебна година А1 предлага два нови Unlimited тарифни плана в партньорство с Уча.се, които комбинират мобилна свързаност с достъп до образователната платформа за период от 24 месеца без допълнително заплащане. Плановете са насочени към учениците и техните родители, като съчетават в едно мобилна услуга, достъп до учебно съдържание и възможност за закупуване на устройство на промоционална цена.

Новите предложения дават възможност на децата и младежите да учат, преговарят и наваксват материала по удобен за тях начин, независимо дали са у дома или в движение. За родителите те предлагат практично решение за подготовката на ученика – със свързаност, образователно съдържание и подходящо устройство в едно предложение.

Мобилният тарифен план се предлага на промоционална цена от 24,99 евро и включва неограничени национални минути, 50 000 MB мобилен интернет на максимална скорост, след което скоростта е до 100 Mbps, една Select позиция с 12-месечен промопериод и достъп до Уча.се за 24 месеца без допълнително заплащане.

А с плана за мобилен интернет клиентите получават неограничен мобилен интернет и скорост, както и достъп до Уча.се за целия срок на договора на промоционална цена от 14,99 евро.

И с двете предложения учениците могат да се възползват от образователното съдържание през мобилната мрежа на А1, отличена от Ookla® като най-бързата в България за четвърта поредна година. Така достъпът до учебни материали, видео уроци и тестове може да бъде част от ежедневието им навсякъде, където имат нужда да преговорят урок, да се подготвят за контролно или да изяснят тема, която не са разбрали в клас.

Партньорството дава на семействата и още една възможност – с новите планове могат да бъдат закупени и избрани смартфони и таблет на промоционални цени – като Samsung Galaxy A27, iPhone 16e, OPPO A6x 5G и Samsung Galaxy A11 4G. Така родителите могат да подготвят ученика и с подходящо устройство за ежедневните му нужди.

Уча.се е най-награждаваният образователен сайт в България с над 1,3 милиона потребители, който помага на децата и младежите да учат по-лесно, бързо и с удоволствие. Съдържанието в платформата включва предмети от 1. до 12. клас и е поднесено на разбираем език, близък до начина, по който новото поколение възприема информация – кратко, ясно, увлекателно и без сложна терминология. Видео уроците обясняват дори най-трудните теми по достъпен и интересен начин, а мисловните карти и кратките тестове помагат на учениците да затвърдят наученото бързо и ефективно. Благодарение на този подход Уча.се се превръща в предпочитан помощник – за подготовка за контролни и изпити, наваксване на пропуснат материал или просто по-лесно усвояване на училищната програма – по всяко време и от всяко устройство.

Достъпът до Уча.се се управлява удобно през приложението Моят А1. След активиране на съответния тарифен план платформата се появява в секция „Включени услуги“, откъдето клиентът може да генерира уникален код и с него да активира своя 24-месечен абонамент в Уча.се.

С новото партньорство А1 разширява ролята на мобилната свързаност в ежедневието на семействата – от достъп до интернет и комуникация до практичен инструмент, който помага на учениците да учат по-лесно и самостоятелно през цялата година.