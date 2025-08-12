IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Москва: Украйна обстрелва територията край Запорожката АЕЦ

Суха арстителност се запалила до централата

12.08.2025 | 20:15 ч. Обновена: 12.08.2025 | 23:26 ч. 21
Снимка: Reuters

Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм".

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

