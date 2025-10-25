Victoria's Secret отряза за ревю бивша моделка, болна от рак

Моделката Бианка Балти, която миналата година обяви, че има рак на яйчниците в трети стадий, искаше да участва в наскорошното модно ревю на Victoria's Secret, но й беше отказано.

41-годишната манекенка каза, че е написала писмо до Victoria's Secret с молба да бъде включена в ревюто. В писмото си тя обясни, че е предприела тази стъпка, за да вдъхнови други жени, страдащи от рак.

„Свързах се с Victoria's Secret и казах, че искам да участвам в тазгодишното ревю. Представлявам всяка жена, изправена пред рак, която все още се осмелява да се чувства красива. Не съм най-младата, най-слабата или най-стегнатата. Но съм силна, смела, жизнена и все още секси. Гордея се с белезите си и се гордея, че мога да покажа новоизрасналата си коса“, написа Балти в Instagram.

Брандът обаче ѝ отказа с довода, че не са останали свободни места.

Интересното е, че Бианка Балти е участвала в ревюто на Victoria's Secret през 2005 г. редом с Хайди Клум, Тайра Банкс, Адриана Лима, Алесандра Амброзио и други моделки. Тя сподели, че не таи никакво негодувание към марката:

„Реших да предприема тази стъпка, защото след болестта си почувствах отговорност да вдъхна надежда на жените, болни от рак, и на всички, които се учат да живеят отново след трудни моменти. Ракът ме научи, че животът е твърде кратък, за да се страхувам да опитам, и че опитът никога не те убива“.

Миналия септември Бианка Балти разкри, че е диагностицирана с рак на яйчниците в трети стадий. Преди две години моделката претърпя двойна мастектомия поради генетична предразположеност към рак на гърдата и яйчниците. По това време обаче тя отложи отстраняването на яйчниците си, тъй като планираше да има още деца.

Въпреки болестта си, Балти продължава да се появява публично и да участва в социални събития. Тя е била омъжена два пъти. През 2007 г. тя ражда дъщеря Матилда с асистента на фотографа Кристиан Лучиди. През 2010 г. тя се развежда с него след четири години брак. През 2015 г. ражда дъщеря Миа от Матю Макрей. Двамата се женят две години по-късно, но скоро се разделят. | БГНЕС

